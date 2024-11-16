Как избежать электризации волос зимой

Нет ничего более неприятного зимой, чем наэлектризованные волосы, которые портят внешний вид. Однако проблема вполне решаема, а вот как именно, об этом нам рассказала Дарья Ходарева, эксперт по уходу за волосами.

© unsplash

По словам нашего специалиста, есть две основные причины и четыре простых решения.

Причина №1

Волосам не хватает увлажнения. Зима — сезон сухого воздуха как в помещениях, так и на улице. Отопление выжигает всю влагу не только в воздухе, но и в твоих волосах. А воздействие холода на улице становится для них последней каплей. Локоны становятся ломкими, тусклыми и начинают электризоваться. Что делать? Увлажнять.

Эксперт рекомендует первым делом заменить свой бальзам на увлажняющий и использовать его после каждого мытья волос без исключения. Такие средства обладают достаточным увлажняющим эффектом, а также хорошо закрывают влагу внутри чешуйки волоса, укрепляя его структуру.

Изнутри увлажнили, однако все старания будут напрасны, если вы регулярно находитесь в помещении с низким уровнем влажности. Запаситесь увлажнителем воздуха любого типа — для дома отлично подойдет напольный вариант, а для офиса можно выбрать более маленький и портативный — настольный.

Причина №2

Регулярное трение волос. Любое трение негативно воздействует на локоны, однако зимой, вкупе с низкой увлажненностью — оно становится действительно опасным. В результате волосы не только встают дыбом и теряют блеск, но также начинают легко ломаться.

Минимизировать трение еще на этапе сушки поможет полотенце-тюрбан на пуговке. Ведь даже если вы не будете растирать волосы махровым полотенцем после мытья намеренно, трение все равно происходит естественным образом в процессе движения. Конструкция полотенца на пуговке, напротив, надежно закрепляет его на голове, и это самое трение исключает. Более того, если вы замените махровое изделие на двустороннее из шелка и микрофибры — вы получите двойной эффект. Структура волокон такого полотенца не только быстрее впитает излишнюю влагу, сохранив всю необходимую внутри, но и разгладит нежную кутикулу. В отличие от крупных и грубых ворсинок махры, которые только повреждают ее и способствуют сечению.

Все дело в шляпе! Или как выбор шапки влияет на электризацию волос? Напрямую! Ведь это еще один фактор, который может провоцировать нежелательное трение. Отдавайте предпочтение головным уборам из мягких материалов и помните, что здесь лучше взять «на размер побольше». По словам эксперта, шапка не должна плотно прилегать к голове и оставлять после себя следы на коже. Ведь таким образом вы не только препятствуете кровоснабжению клеток кожи головы, но и усиливаете эффект «растирания», особенно — при частом надевании и снимании головного убора.