Как ускорить рост волос

Специалисты рассказали, как добиться быстрого роста волос, сообщает издание The Day.

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Рост волос цикличен и проходит через три фазы: рост, покой и выпадение. Первая фаза длится от двух до пяти лет, вторая - около двух недель, а третья - примерно три месяца. Во время отмирания волоса фолликул сжимается и перемещается к поверхности кожи.

Скорость роста волос индивидуальна, но в среднем они отрастают на 1-1,5 сантиметра в месяц. Это также зависит от многих факторов, например, от климата, возраста, питания, наследственности.

Чтобы ускорить рост волос, эксперты советуют делать массаж головы каждый день и использовать маски дважды в неделю. Кроме того, необходимо отказаться от окрашивания, фена и плойки.

Очень важно следить и за питанием: в рационе должно быть достаточно белка и витаминов. Для более быстрого роста волос нужно употреблять в пищу яйца, рыбу, мясо и хлуб с отрубями.