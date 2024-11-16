Как выбрать зимнюю обувь

С приближением зимы приходит пора доставать теплую зимнюю обувь. А если такой нет — срочно бежать в магазин, чтобы не околеть с первыми настоящими морозами. URA.RU рассказывает, как правильно выбрать обувь на зиму.

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Главные отличия хорошей зимней обуви

Чтобы определить качество зимней обуви, можно разглядеть ее «сверху — вниз». Первым делом осмотрим материал, из которого сделан верх обуви. Крайне рекомендуется выбирать натуральную кожу. Она не создает парниковый эффект, обеспечивает воздухообмен и принимает форму стопы — так что даже если ботинок или сапог первое время слегка сжимает ногу, то со временем он примет нужную форму.

Далее стоит обратить внимание на утеплитель, который используется в обуви. В теплой обуви должен быть натуральный мех. Если зима не обещает быть совсем морозной, то подойдут сапоги, в которых утеплитель расположен только у стопы. Затем необходимо посмотреть на подошву — она должна быть не тонкой, но и не слишком высокой, примерно сантиметр толщиной. Материал нужно выбирать достаточно мягкий и рельефный, чтобы не скользить на льду.

При покупке зимней обуви стоит покупать ботинки и сапоги на один размер больше привычного. Дело в том, что для того, чтобы пальцы не замерзали от холода, им необходимо немного больше пространства. К тому же, в такие сапоги влезет и нога в теплых носках.

Чтобы не прогадать с размером — в магазин лучше приходить во второй половине дня. После полудня нога обычно немного отекает, поэтому в купленных утром сапогах ближе к вечеру может оказаться неудобно и тесно.

На что еще обратить внимание

Не менее важно обратить внимание на фурнитуру обуви: молния должна без проблем застегиваться, а пряжки и шнурки должны быть прочными. Стоит лишний раз проверить, насколько хорошо все пришито к сапогам, и нет ли на фурнитуре сколов.

Также стоит проверить швы на ботинках — они должны быть ровными и непрерывными. Цвет обуви также может многое сказать о качестве. Достаточно взять влажную салфетку и провести по кожаной подкладке внутри — если на салфетке останутся следы, значит, обувь будет линять и окрасит колготки и носки.

Как выбрать зимнюю обувь ребенку

Выбирать зимнюю обувь для ребенка — задача не из легких. Главная проблема в том, что малыш до трех лет вряд ли сможет объяснить, что его ноги замерзли. Поэтому необходимо с особой ответственностью подходить к выбору детской обуви.

При выборе детской обуви стоит обратить внимание на ее размер: ребенок должен без проблем шевелить пальцами на ногах в ботинках и сапожках. Поэтому стоит покупать обувь на шнурках или липучках, которые позволяют регулировать размер под объем ноги.

В остальном все советы, касающиеся обуви для взрослых, подходят и для детских ботинок. Лучше купить обувь на натуральном меху, с рифленой и гибкой подошвой, которая не будет скользить. Также не стоит отдавать младшим детям обувь старших — со временем ботинки подстраиваются под ногу ребенка, и чужая обувь может оказаться неподходящей для следующего человека и даже деформировать его ступню.