Стилист посоветовал универсальный аксессуар для зимнего образа

Продолжаем утепляться по советам ведущего «Модного приговора» Александра Рогова. Самый трендовый пуховик на зиму уже выбрали — а как насчет аксессуаров? К счастью, и тут самый народный стилист России не оставил нас без подсказки.

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«Красные кожаные перчатки — определенно один из самых необходимых модных аксессуаров сезона. Высокие или низкие, не имеет значения! Даже самый базовый образ они сделают особенным!» — написал Рогов в своем телеграм-канале.

Не забыл Александр и про наглядное пособие — то есть фото инфлюенсеров, которые уже воспользовались этим стилистическим трюком. Как оказалось, красные перчатки выглядят эффектно и с коричневой шубой, и с классическим черным пальто, и даже с абсолютным хитом сезона — бордовым жакетом. Берем на заметку!

К слову, сам Александр довольно часто использует красный цвет в своих луках. Вспомнили несколько зимних образов стилиста, которые особенно запали нам в душу.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Ранее Александр Рогов рассказал, какую трендовую вещь нужно искать в секонд-хендах.