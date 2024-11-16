Правда ли, что красный цвет ногтей помогает привлечь мужчину

Психотерапевт Мелисса Кук рассказала, какие ассоциации возникают у мужчины при виде красного маникюра, сообщает издание Psychologies.

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По мнению специалиста, красный цвет подсознательно передает образ женственности и уверенности, поэтому привлекает мужчин.

Этот оттенок также имеет биологические и культурные корни, если речь идет о соблазнении. Многие научные исследования подтверждают, что красный цвет воспринимается окружающими как признак здоровья и жизненной силы, и это ценится при выборе партнера.

В обществе давно укоренился образ роковой женщины с ногтями и губами красного цвета. Например, такой образ любила Мэрлин Монро.

Психотерапевт подчеркивает, что красный маникюр действительно привлекает внимание, но не является гарантией искренней и длительной связи.

Очень важно помнить, что маникюр должен прежде всего отражать индивидуальность человека. Красный лак следует выбирать, когда есть игривое настроение и хочется подчеркнуть решительность и уверенность в себе.