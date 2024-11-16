Лесной орех: самое модное окрашивание этого сезона

Эксперты по моде поделились, как сделать трендовое окрашивание в цвете лесного ореха, сообщает издание The Voice.

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Этот оттенок не только придаст свежести лицу, но и идеально подойдет под любой тон кожи. Цвет лесного ореха имеет теплую средне-коричневую основу, которая разбавляется золотистыми бликами. Он быстро набрал популярность, так как представляет собой идеальный баланс между карамелью и шоколадом в волосах.

Еще одно преимущество окрашивания в цвете лесного ореха состоит в том, что оно красиво отрастает и не требует дополнительных усилий в уходе.

Чтобы добиться этого эффекта, необходимо попросить мастера окрасить волосы в средне-коричневый оттенок с теплыми или нейтральными бликами. Очень важно соблюсти правильный баланс между бликами золота и глубокой коричневой основой.

Иногда этого эффекта можно добиться посредством затемнения либо легкого балаяжа, что усилит естественную теплоту цвета.

Необходимо тщательно подбирать средства для волос после окрашивания, чтобы сохранить цвет. Идеально подойдут бессульфатные шампуни, питательные маски, кондиционеры для увлажнения волос. Также можно использовать флюиды, которые придадут волосам блеск и яркость.