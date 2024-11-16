Создаем праздничный образ: идеи маникюра с блестящими кончиками

Эксперты по нейл-арту рассказали, как разнообразить френч и сделать его прекрасным дополнением к праздничному образу, передает издание The Voice.

© Unsplash

Невесомость серебра

Смысл этого нейл-арта заключается в том, чтобы выделить кончики ногтей только контуром, без закрашивания внутри. К Новому году эти линии можно сделать золотыми или серебристыми.

Золотой микрофренч

Чтобы сделать такой дизайн, мастер рисует ультратонкие золотистые полоски на кончиках ногтей. Идеальным основным лаком в этом случае станет цвет ночного неба.

Сверкающий иней

Выделите кончики ногтей лаком голубого цвета с глиттером, а сверху покройте ногти полупрозрачным топом с небольшим шиммером. Этот вариант маникюра несет в себе много блеска, однако этот как раз то, что нужно для праздника.

Френч-двойка

Этот дизайн представляет собой трендовый френч с черными кончиками. Однако здесь добавляется еще одна деталь: по низу проводится дополнительная полоска сверкающего серебра.

Розовое золото

Мастер рисует выпуклые волны на кончиках ногтей, и маникюр становится объемным. Такого эффекта можно добиться как с помощью гель-лака, так и посредством объемных наклеек.