Ученые из Гарвардской Школы стоматологической медицины установили, что сочетание брокколи, киви и миндаля создает мощный отбеливающий эффект. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dental Research (JDR).

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Проблема потемнения зубной эмали становится все более актуальной в связи с увеличением потребления продуктов, содержащих красители и кислоты. Традиционные методы отбеливания часто имеют побочные эффекты и могут негативно воздействовать на здоровье зубов и десен.

Группа ученых под руководством профессора Майкла Андерсона провела уникальное шестимесячное исследование с участием 200 добровольцев. В ходе эксперимента участники соблюдали диету, включающую специально подобранные натуральные осветляющие продукты.

Оказалось, что сочетание брокколи, киви и миндаля обладает самым мощным отбеливающим эффектом. Профессор Андерсон объяснил, что это связано с наличием в этих продуктах особых ферментов. Они помогают осветлить эмаль, не повреждая ее структуру.

Вдохновленные открытием, производители средств по уходу за полостью рта проявили интерес к экстрактам этих продуктов. Ожидается, что к концу года завершатся клинические испытания новых формул.