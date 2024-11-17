Специалисты назвали идеальные пропорции женской фигуры

Исследование, проведенное учеными из Университета Констанца в Германии, выявило неожиданные результаты относительно женской привлекательности. В рамках эксперимента 80 участников оценили 12 изображений женских тел, соответствующих идеалу 90-60-90.

На следующем этапе им были представлены фотографии женщин с непропорциональными объемами талии и бёдер, включая как худощавых, так и пышнотелых девушек. Результаты показали, что большинству респондентов более привлекательны округлые и пышные формы, а самыми красивыми оказались женщины с пропорциями, значительно отличающимися от стандартов.

При этом наибольшее влияние на восприятие красоты оказали ярко выраженные изгибы тела — чем они заметнее, тем привлекательнее воспринимается фигура.