Бургунди: как использовать самый трендовый цвет этой осени в макияже

В осеннем сезоне вам понадобится безупречное владение пронзительным взглядом, матовым тоном и помадой оттенка бургунди.

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Бургунди — новый красный. Этот многогранный оттенок всегда выглядит дорого и элегантно. Не удивительно, что он буквально захватил осенне-зимние коллекции 2024/25. Но особенно изысканно он выглядит в макияже.

Помада цвета бургунди

Как носить модную винную помаду в 2024 году? Самый простой вариант — сделать ее единственным акцентом в макияже. В этом случае вам понадобится только тщательно выровнять тон кожи (яркая помада визуально подчеркнет красноту и несовершенства), оформить брови при помощи карандаша или прозрачного геля и нанести на ресницы тушь. Последние два пункта особенно важны: если полностью отказаться от макияжа глаз, все внимание на себя заберут губы, и бьюти-образ будет выглядеть не совсем гармонично.

В чем еще хорош трендовый цвет бургунди

Главный цвет сезона оказался и в числе маникюрных трендов. Благороднее всего он смотрится в качестве однотонного покрытия на коротких ногтях.