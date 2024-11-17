Холли Берри вновь надела свое легендарное платье Elie Saab

На этой неделе Elie Saab отпраздновал свой 1001-й сезон звёздным показом в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Наряду с фирменными блестящими моделями бренда, на презентации выступили такие звёзды, как Дженнифер Лопес, Селин Дион, Камила Кабельо, Нэнси Аджрам и Амр Диаб. Но один из самых обсуждаемых моментов вечера?

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Холли Берри неожиданно появилась на подиуме в культовом платье Elie Saab, в котором она была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2002 году, когда она стала первой темнокожей женщиной, получившей награду за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров». Платье с сетчатым торсом, расшитым цветочными узорами, и драпированной юбкой из шёлка и тафты остается одним из величайших образов на красной дорожке в истории «Оскара». Невероятно, но Берри восстановила этот образ без каких-либо изменений.

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«В жизни бывают моменты, которые просто случаются и навсегда меняют нашу жизнь! Получение "Оскара" в платье от Elie Saab стало для меня одним из таких моментов. Спасибо мистеру Саабу за то, что он стал частью полотна моей жизни, ведь мы неразрывно связаны уже 22 года! Для меня было честью чествовать вас и ваш 1001-й сезон», — написала Берри.

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Что касается других ярких моментов, то Селин Дион ошеломила публику, выйдя на сцену в неземном платье-накидке с блёстками, чтобы исполнить песни The Power of Love и I'm Alive. Незадолго до выступления она также прошлась по красной дорожке в цветочном платье, стилизованном Лоу Роучем. Дженнифер Лопес исполнила попурри из хитов в инкрустированном кристаллами комбинезоне и боа из перьев, а Камила Кабельо спела «Гавану» в элегантном шифоновом платье с цветочным узором.

Весь спектакль был похож на шоу Victoria's Secret, то есть на настоящую феерию моды. Безусловно, это был идеальный способ для ливанского дизайнера отметить 1001-й сезон!