Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2024»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала 21-летняя модель из Дании Виктория Кьер Теильвиг. Первой вице-мисс стала девушка из Нигерии, второй – модель из Мексики, третьей – представительница Таиланда.

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Кьер Теильвиг ранее заняла второе место на конкурсе «Мисс Дания 2022» и была назначена «Мисс Вселенная Дания 2024». Она первая датчанка, которой удалось стать «Мисс Вселенная».

Виктория – чемпионка Европы и мира по танцам, занимается предпринимательством в сфере красоты, защитница психического здоровья и начинающий юрист.

Россию на конкурсе представляла 18-летняя модель из Чувашии Валентина Алексеева. Она смогла попасть на этом конкурсе в топ-12.