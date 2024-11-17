Крепко связано: выбираем трикотаж на холодный сезон

Нельзя сказать, что вязаные вещи когда-то были не в моде: шерсть (и искусственная, и натуральная) держала позиции с момента первого ее использования человеком. Это и понятно: относительно доступный материал, способный в руках мастера превратиться во что угодно, никогда не терял своей актуальности. Теплый, универсальный, доступный — чего еще желать?

Но вот высокая мода до недавнего времени трикотаж игнорировала. Отчего-то дизайнерам казалось, что в таких вещах недостаточно изысканности и экстравагантности; бытовало мнение, что вязаные коллекции больше подходят для магазинов демократичных цен, в крайнем случае — линеек прет-а-порте, но точно не для деятелей haute couture.

Вернулась шерсть во всем ее многообразии благодаря спросу на более доступную и осознанную моду. Последние несколько сезонов на мировых подиумах мы видим модели, которые куда более приспособлены к реальной жизни, чем те, что обычно восхищают модных критиков, но никогда не появляются на улицах города. Понятные и простые силуэты, доступные материалы, зачастую переработанные, — новые реалии, в которых триумф вязаных вещей был лишь делом времени. Итак, разбираемся в этом уютном тренде.

В стиле гранж

Знатоки вязания единогласно скажут вам: растянутые, разного размера петли — признак не самого умелого мастера. Да, но не в этом сезоне — сегодня все ровным счетом наоборот. Чем длиннее петля — тем моднее вы. Безусловно, из всех вязаных трендов этот — самый эксцентричный; некоторые критики замечали, что девушки в платьях, созданных таким образом, напоминают в лучшем случае пастушьих собак, а в худшем — «лохматые» тряпки для мытья полов.

Но адаптировать тенденцию к реальности и сделать ее более носибельной предложили дизайнеры из Stella McCartney. Осенняя коллекция Дома практически полностью состояла из разной длины вязаных комплектов, центральным элементом которых стали растянутые петли. Самым понятным вариантом однозначно можно назвать сочетание оверсайз-свитера с высоким горлом и яркой бирюзовой вязаной сумки — этот образ вполне подошел бы для вечерней прогулки в городском парке. А вот куда более смелое короткое бирюзовое пальто можно уравновесить простыми джинсами и нейтральной обувью.

Помимо дизайнеров Stella McCartney эстетику крупных петель разделяет Дом Missoni, чья линейка была украшена макси-платьями силуэта «футляр». В коллекции и сдержанные черно-серые модели, и более игривые бело-голубые варианты.

Объемные шарфы

Самый понятный и доступный нам элемент гардероба, который можно связать, — это, безусловно, шарф. И тут встает вопрос: чем может удивить нас высокая мода, когда речь заходит о таком простом, казалось бы, аксессуаре? Дизайнеры берут объемом — во всех смыслах! Так что модный вязаный шарф сезона осень–зима — 2024/25 — максимально длинный, такой, что можно обернуть вокруг себя несколько раз, широкий и тяжелый. Конечно, в таком виде он будет акцентом любого образа — как, например, в случае с эффектным луком Balenciaga. Черная модель, больше похожая по размерам на плащ-палатку с бахромой (кстати, также актуальным элементом), поможет спастись от стужи в самые ненастные будни — достаточно завернуться в нее в несколько слоев. Творения от Etro похожи на Balenciaga размерами и той же бахромой, но дизайнеры Дома — известные поклонники этнических мотивов, и потому шарфы коллекции украшены африканскими принтами. В целом в этом сезоне будут актуальны и знаменитые «турецкие огурцы» (пейсли), и индейский декор.

Под горлышко

Одним из самых актуальных силуэтов в вязаном тренде стали модели «с горлышком» — популярны и классические водолазки, и свитера с огромными воротниками-хомутами. В этом направлении впереди всех оказался бренд Acne Studios. Уютные, очевидно теплые вязаные платья, пускай и мини-длины, будто созданы для осенних дождливых дней. Правда, среди универсальных образов в коллекции представлен и укороченный свитер с очень высоким воротником — такой fashion-контраст привлекает и позволяет создать гипертрофированный, но актуальный образ.

Если же оголенный живот на исходе осени не кажется вам хорошей идеей, присмотритесь к творениям Alexander McQueen. Обычно эпатажный, эксцентричный Дом продемонстрировал нам образец комфортной моды: в вязаном оверсайз-худи с гигантской горловиной, переходящей в капюшон, можно пережить не только зябкий ноябрь, но и самую холодную зиму.

Наконец, если гипербола — не самый ваш любимый модный прием, то стоит сделать ставку на линейку пионеров сдержанности Max Mara. Образцово-показательное серое макси-платье с закрытым горлом — прекрасный выбор на каждый день.

Сэр кардиган

Говорим «вязаная вещь» — представляем кардиган, говорим «кардиган» — знаем, что он связан. Давайте начистоту: мало кто переживает холодный сезон без универсальной и удобной вещи на пуговицах. Кардиганы вхожи в гардеробы и офисных сотрудников, и завзятых тусовщиков, и романтически настроенных барышень.

Особым шиком этой осенью считается сочетание вязаного кардигана и вязаного же топа или лонгслива в качестве нижнего слоя. Пример подают вдохновленные эстетикой семидесятых Gucci. Еще более актуальным миксом будет дуэт вязаных кофточек — буквально кардиган на кардиган, как на показе Сhanel. Для создания более эффектного образа попробуйте контрастные цветовые решения.

Что касается модного силуэта, здесь вы вольны выбирать: модным будет считаться и облегающая фигуру кофта тонкой вязки, и значительный объем и крупные петли для любитей оверсайз.