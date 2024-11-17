Какие компоненты должны быть в бальзаме для губ

Зимой очень трудно представить косметичку без бальзама для губ. Тонкая кожа в этой области нуждается в дополнительной защите в холодное время года, и наша задача — обеспечить губы питанием. Ксения Бохо, топ-визажист и преподаватель по макияжу рассказала, без каких компонентов ваш бальзам просто не будет работать.

Как говорит наш эксперт, изначально бальзам для губ — это питательная помада, призванная регенерировать наши губы, напитать их влагой и вернуть эстетичный вид, если они обветрились или высохли. Уже позже к ухаживающим свойствам бальзама добавилась декоративная часть и они стали выпускаться в разных формах и дополнились различной линейкой оттенков.

Визажист предлагает подробнее рассмотреть необходимые компоненты в составе бальзама:

Натуральные масла (особенно миндальное, ши и жожоба). Это всегда отличная идея! Чем больше натуральных масел в составе, тем более напитанной будет кожа губ.

Выжимки из целебных растений (ромашка, календула, алоэ вера). Замечательно снимают раздражение и успокаивают кожу.

Витамины группы А и Е. Неотъемлемая часть бальзама для губ, которая ответственна за укрепление и защиту кожи.

Пантенол и мед. Идеальные компоненты, если ваши губы не просто подсохли, а сильно потрескались. Эти составляющие обладают отличными заживляющими способностями.

SPF. Еще один очень важный элемент в составе, особенно на лето. Именно его наличие отвечает за защиту губ от ультрафиолетового излучения и препятствует преждевременному старению кожи в области губ.

Растительный/пчелиный воск. Предназначен для смягчения и разглаживания кожи, обеспечивает упругость и эластичность.

Выбирать бальзам для губ нужно тщательно, опираясь не только на свои предпочтения, но и на потребности ваших губ, тогда они всегда будут мягкими и увлажненными.