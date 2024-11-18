Рита Дакота ответила на критику ее пластической операции

Не так давно Рита Дакота решилась на очередную пластическую операцию. В этот раз певица сделала блефаропластику — коррекцию области вокруг глаз. Несмотря на то что сама Рита осталась крайне довольна работой российского хирурга, поклонники получившийся результат по достоинству не оценили. Некоторые, например, считают, что «лисьи глазки» стерли яркую индивидуальность Дакоты, теперь она стала как все. Кто-то и вовсе сообщил артистке, что она совершила ошибку, и, мол, блефаропластика ее изуродовала.

Рита отреагировала на нападки в запрещенной сети. Дакота подчеркнула, что вовсе не стремилась менять свою внешность и не делала «лисьи глазки», как решили многие, а лишь подкорректировала изъяны, которые начали проявляться с возрастом, чтобы отсрочить старение.

«Смотрите, это единственное, что изменилось. Ушла грыжа вот эта сверху и снизу, глаз стал чуть моложе из-за этого. Никакие брови лисьи наверх мне не натягивали. Мне просто уже скоро 35, а не 20, у меня от природы отечно-грыжевые глаза в папу, мейк и наращенные ресницы перестали это скрывать, пришло время исправлять это более радикально», — разъяснила певица, показав фото глаз крупным планом до и после.

Артистка дала понять, что подобные негативные высказывания ее действительно задевают.