Как выбрать теплый свитер: надежные советы

Эксперты дали важные советы, как выбрать теплый свитер. Самым главным критерием является материал изделия.

Натуральная шерсть — теплый и долговечный материал, однако он может вызывать зуд. Колкость напрямую зависит от способа обработки шерсти. Метод вычесывания — самый дешевый прием, именно из-за него шерстяной свитер получается колючим.

Кашемир — мягкий, тонкий и теплый материал, который изготавливается из пуха коз особой породы. К минусам можно отнести высокую стоимость, вес и быстрое появление катышков.

Вискоза — мягкий, легкий и теплый материал, изготавливаемый из древесины, который хорошо пропускает воздух. Такие изделия требуют особого ухода. Например, при неправильной стирке они могут потерять свой первоначальный вид.

Хлопок — дешевый и практичный материал, который не особо хорошо сохраняет тепло, однако имеет ряд других плюсов. Его волокна прочные, мягкие, хорошо впитывают влагу. Кроме того, такие свитера легко стираются и стоят недорого. Помните, что изделия из хлопка лучше выбирать для осеннего или весеннего гардероба.

Акрил — дешевый, недостаточно теплый, жесткий, но износостойкий материал. Свитера из него также рекомендуется покупать на весеннее или осеннее время года.

Помните, что есть и модели из смешанных материалов. Часто такое изделие может состоять как из натуральных, так и из синтетических материалов. Лучше выбирать свитера, в которых натурального волокна в процентном соотношении больше половины.