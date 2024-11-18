Шуба старит, пуховик превращает в провинциалку: тренды сезона осень-зима

Шуба старит, пуховик превращает в провинциалку: тренды осень-зима — 2024/25
Пуховики, свитера, шапки и другие вещи межсезонного или зимнего гардероба кажутся многим не самой элегантной одеждой. Стилист Владислав Лисовец уверен, что вне зависимости от сезона можно выглядеть модно. Все об актуальных осенних и зимних трендах — в материале NEWS.ru.
Тренды сезона осень-зима — 2024/2025
Лисовец советует присмотреться в этом сезоне к предметам гардероба с выраженной плечевой линией: блузам, пиджакам и к верхней одежде — пальто, курткам и даже пуховикам.
Также стилист рекомендует делать акцент на талии, выбирая или вещи такого кроя, или добавляя в образ ремни и пояса.
«Талия — это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне», — объяснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.
По словам Лисовца, искусственный мех до сих пор в тренде. Стилист советует присмотреться к моделям верхней одежды средней длины в стиле 1950-х и 1960-х. Эксперт не одобряет шубы из натурального меха. По его мнению, такие вещи старят.
«Каждая женщина должна понимать, что шуба — это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри», — говорит эксперт.
По словам стилиста, пуховики давно перестали быть стильными. Лисовец утверждает, что они подойдут только для долгих прогулок с детьми или собаками. Он советует выбирать для городской жизни более элегантную одежду.
Что касается обуви, стилист предложил покупать утонченные и женственные модели. Лисовец рекомендует отказаться от спортивной обуви и приобрести ботильоны и тресковые широкие или узкие как чулки сапоги. Грубые ботинки сохраняют актуальность в этом сезоне, добавляет стилист.
Вещи по фигуре и глянцевые поверхности материалов помогут создать актуальный образ для повседневной жизни. Например, грубая или лаковая кожа.
«Вы можете взять утепленную кожаную куртку и носить ее с поясом. Причем пояс может быть не от куртки, а другой. Например, рыжий пояс на черную куртку. Мы все время следим за силуэтом», — объясняет Лисовец.
Антитренды сезона осень-зима — 2024/2025
Несколько сезонов оверсайз оставался одним из ключевых трендов в моде. Однако Лисовец называет его устаревшим.
«Это всем надоело, оверсайза много, и это совсем неактуально. Сейчас все пиджаки, жакеты и куртки становятся приталенными», — объясняет стилист.
Кроме того, в моду возвращаются 2000-е и в частности джинсы с сильно заниженной талией. Лисовец описал людей, кому не стоит такое носить.
«Если вы внешне не изменились со времен двухтысячных: не поменяли стрижку, цвет волос, но наденете джинсы с заниженной талией, то будете выглядеть супер старомодно», — предупреждает эксперт.
Лисовец советуют чаще обращать внимание на одежду прохожих и избегать заезженных сочетаний.
«Это чуть-чуть оверсайз пальто бежевого, розового или бледно голубого цвета, вязанная шапка, широкие джинсы и белые кеды. Это очень заезженный, популярный и массовый образ. В таком точно не стоит ходить», — считает стилист.
Еще один опасный зимний образ— укороченный пуховик, вязаная шапка и высокие узкие сапоги.
«Опять получается Снегурочка с конца 1990-х. Это прям заезженный и провинциальный образ», — объясняет Лисовец.
Какие аксессуары в тренде в сезоне осень-зима — 2024/2025
По мнению Лисовца, если нет возможности полностью поменять гардероб, то его можно освежить актуальными акцентами. Один из таких — цветные перчатки.
«Он не очень популярен среди россиян, но перчатки носят не только для тепла, но и для фишки», — уточнил эксперт.
По его словам, перчатки, шарф, сумка и обувь могут быть абсолютно разного цвета. То же самое Лисовец советует при выборе обуви.
«Обувь мы не подбираем по цвету. Вы можете быть целиком в черном, а обувь — синяя или красная. Можно быть полностью в сером, а перчатки — зеленые, сумка бордовая, обувь синяя. Так расставляются акценты», — рассказывает стилист.
Рекомендации от Лисовца по сочетанию трендов
Чтобы погоня за модными тенденциями не повлияла негативно на общий образ, Лисовец советует придерживаться нескольких правил.
- Если аксессуары контрастные, то остальной образ должен быть однотонный.
- Избегать чрезмерного употребления цвета. «Вы можете стать яркой, но это не значит, что станете стильной», — предупреждает стилист.
- В одном образе можно смешивать три принта и четыре цвета. Но только один должен быть ведущим, а остальные — приглушенные и схожих тонов.
- Не бояться сочетать разные текстуры: шелк и шерсть, кожу и флис.