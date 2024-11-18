Шуба старит, пуховик превращает в провинциалку: тренды сезона осень-зима

Пуховики, свитера, шапки и другие вещи межсезонного или зимнего гардероба кажутся многим не самой элегантной одеждой. Стилист Владислав Лисовец уверен, что вне зависимости от сезона можно выглядеть модно. Все об актуальных осенних и зимних трендах — в материале NEWS.ru.

Тренды сезона осень-зима — 2024/2025

Лисовец советует присмотреться в этом сезоне к предметам гардероба с выраженной плечевой линией: блузам, пиджакам и к верхней одежде — пальто, курткам и даже пуховикам.

Также стилист рекомендует делать акцент на талии, выбирая или вещи такого кроя, или добавляя в образ ремни и пояса.

«Талия — это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне», — объяснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По словам Лисовца, искусственный мех до сих пор в тренде. Стилист советует присмотреться к моделям верхней одежды средней длины в стиле 1950-х и 1960-х. Эксперт не одобряет шубы из натурального меха. По его мнению, такие вещи старят.

«Каждая женщина должна понимать, что шуба — это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри», — говорит эксперт.

По словам стилиста, пуховики давно перестали быть стильными. Лисовец утверждает, что они подойдут только для долгих прогулок с детьми или собаками. Он советует выбирать для городской жизни более элегантную одежду.

Что касается обуви, стилист предложил покупать утонченные и женственные модели. Лисовец рекомендует отказаться от спортивной обуви и приобрести ботильоны и тресковые широкие или узкие как чулки сапоги. Грубые ботинки сохраняют актуальность в этом сезоне, добавляет стилист.

Вещи по фигуре и глянцевые поверхности материалов помогут создать актуальный образ для повседневной жизни. Например, грубая или лаковая кожа.

«Вы можете взять утепленную кожаную куртку и носить ее с поясом. Причем пояс может быть не от куртки, а другой. Например, рыжий пояс на черную куртку. Мы все время следим за силуэтом», — объясняет Лисовец.

Антитренды сезона осень-зима — 2024/2025

Несколько сезонов оверсайз оставался одним из ключевых трендов в моде. Однако Лисовец называет его устаревшим.

«Это всем надоело, оверсайза много, и это совсем неактуально. Сейчас все пиджаки, жакеты и куртки становятся приталенными», — объясняет стилист.

Кроме того, в моду возвращаются 2000-е и в частности джинсы с сильно заниженной талией. Лисовец описал людей, кому не стоит такое носить.

«Если вы внешне не изменились со времен двухтысячных: не поменяли стрижку, цвет волос, но наденете джинсы с заниженной талией, то будете выглядеть супер старомодно», — предупреждает эксперт.

Лисовец советуют чаще обращать внимание на одежду прохожих и избегать заезженных сочетаний.

«Это чуть-чуть оверсайз пальто бежевого, розового или бледно голубого цвета, вязанная шапка, широкие джинсы и белые кеды. Это очень заезженный, популярный и массовый образ. В таком точно не стоит ходить», — считает стилист.

Еще один опасный зимний образ— укороченный пуховик, вязаная шапка и высокие узкие сапоги.

«Опять получается Снегурочка с конца 1990-х. Это прям заезженный и провинциальный образ», — объясняет Лисовец.

Какие аксессуары в тренде в сезоне осень-зима — 2024/2025

По мнению Лисовца, если нет возможности полностью поменять гардероб, то его можно освежить актуальными акцентами. Один из таких — цветные перчатки.

«Он не очень популярен среди россиян, но перчатки носят не только для тепла, но и для фишки», — уточнил эксперт.

По его словам, перчатки, шарф, сумка и обувь могут быть абсолютно разного цвета. То же самое Лисовец советует при выборе обуви.

«Обувь мы не подбираем по цвету. Вы можете быть целиком в черном, а обувь — синяя или красная. Можно быть полностью в сером, а перчатки — зеленые, сумка бордовая, обувь синяя. Так расставляются акценты», — рассказывает стилист.

Рекомендации от Лисовца по сочетанию трендов

Чтобы погоня за модными тенденциями не повлияла негативно на общий образ, Лисовец советует придерживаться нескольких правил.