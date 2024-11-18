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Шуба старит, пуховик превращает в провинциалку: тренды осень-зима — 2024/25

Пуховики, свитера, шапки и другие вещи межсезонного или зимнего гардероба кажутся многим не самой элегантной одеждой. Стилист Владислав Лисовец уверен, что вне зависимости от сезона можно выглядеть модно. Все об актуальных осенних и зимних трендах — в материале NEWS.ru.

Шуба старит, пуховик превращает в провинциалку: тренды сезона осень-зима
© globallookpress.com

Тренды сезона осень-зима — 2024/2025

Лисовец советует присмотреться в этом сезоне к предметам гардероба с выраженной плечевой линией: блузам, пиджакам и к верхней одежде — пальто, курткам и даже пуховикам.

Также стилист рекомендует делать акцент на талии, выбирая или вещи такого кроя, или добавляя в образ ремни и пояса.

«Талия — это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне», — объяснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По словам Лисовца, искусственный мех до сих пор в тренде. Стилист советует присмотреться к моделям верхней одежды средней длины в стиле 1950-х и 1960-х. Эксперт не одобряет шубы из натурального меха. По его мнению, такие вещи старят.

«Каждая женщина должна понимать, что шуба — это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри», — говорит эксперт.

По словам стилиста, пуховики давно перестали быть стильными. Лисовец утверждает, что они подойдут только для долгих прогулок с детьми или собаками. Он советует выбирать для городской жизни более элегантную одежду.

Что касается обуви, стилист предложил покупать утонченные и женственные модели. Лисовец рекомендует отказаться от спортивной обуви и приобрести ботильоны и тресковые широкие или узкие как чулки сапоги. Грубые ботинки сохраняют актуальность в этом сезоне, добавляет стилист.

Вещи по фигуре и глянцевые поверхности материалов помогут создать актуальный образ для повседневной жизни. Например, грубая или лаковая кожа.

«Вы можете взять утепленную кожаную куртку и носить ее с поясом. Причем пояс может быть не от куртки, а другой. Например, рыжий пояс на черную куртку. Мы все время следим за силуэтом», — объясняет Лисовец.

Антитренды сезона осень-зима — 2024/2025

Несколько сезонов оверсайз оставался одним из ключевых трендов в моде. Однако Лисовец называет его устаревшим.

«Это всем надоело, оверсайза много, и это совсем неактуально. Сейчас все пиджаки, жакеты и куртки становятся приталенными», — объясняет стилист.

Кроме того, в моду возвращаются 2000-е и в частности джинсы с сильно заниженной талией. Лисовец описал людей, кому не стоит такое носить.

«Если вы внешне не изменились со времен двухтысячных: не поменяли стрижку, цвет волос, но наденете джинсы с заниженной талией, то будете выглядеть супер старомодно», — предупреждает эксперт.

Лисовец советуют чаще обращать внимание на одежду прохожих и избегать заезженных сочетаний.

«Это чуть-чуть оверсайз пальто бежевого, розового или бледно голубого цвета, вязанная шапка, широкие джинсы и белые кеды. Это очень заезженный, популярный и массовый образ. В таком точно не стоит ходить», — считает стилист.

Еще один опасный зимний образ— укороченный пуховик, вязаная шапка и высокие узкие сапоги.

«Опять получается Снегурочка с конца 1990-х. Это прям заезженный и провинциальный образ», — объясняет Лисовец.

Какие аксессуары в тренде в сезоне осень-зима — 2024/2025

По мнению Лисовца, если нет возможности полностью поменять гардероб, то его можно освежить актуальными акцентами. Один из таких — цветные перчатки.

«Он не очень популярен среди россиян, но перчатки носят не только для тепла, но и для фишки», — уточнил эксперт.

По его словам, перчатки, шарф, сумка и обувь могут быть абсолютно разного цвета. То же самое Лисовец советует при выборе обуви.

«Обувь мы не подбираем по цвету. Вы можете быть целиком в черном, а обувь — синяя или красная. Можно быть полностью в сером, а перчатки — зеленые, сумка бордовая, обувь синяя. Так расставляются акценты», — рассказывает стилист.

Рекомендации от Лисовца по сочетанию трендов

Чтобы погоня за модными тенденциями не повлияла негативно на общий образ, Лисовец советует придерживаться нескольких правил.

  1. Если аксессуары контрастные, то остальной образ должен быть однотонный.
  2. Избегать чрезмерного употребления цвета. «Вы можете стать яркой, но это не значит, что станете стильной», — предупреждает стилист.
  3. В одном образе можно смешивать три принта и четыре цвета. Но только один должен быть ведущим, а остальные — приглушенные и схожих тонов.
  4. Не бояться сочетать разные текстуры: шелк и шерсть, кожу и флис.