Дерматолог рассказала, как защитить кожу во время стресса

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Постоянные нагрузки на работе, личные переживания и быстрый темп жизни могут оказывать негативное влияние не только на наше психическое состояние, но и на физическое здоровье. Одним из самых заметных последствий стресса является ухудшение состояния кожи. Как стрессовые ситуации приводят к различным кожным проблемам, механизмах их возникновения и о том, какие меры можно предпринять для улучшения состояния кожи в условиях постоянного стресса нам рассказала Мария Додина, врач дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, основатель Центра косметологии MedSani.

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Многие люди, страдающие от кожных заболеваний, знают о том, как сильно стресс влияет на кожу и отмечают обострение на фоне эмоциональных переживаний. Во многом это обусловлено происхождением: нервная система и кожа имеют общее происхождение – когда эмбрион находится еще на ранних стадиях развития, у него формируются зародышевые листки, из которых впоследствии будут развиваться разные органы. Эпидермис и нервная система развиваются из одного листка – эктодермы.

Связь действительно есть и она может стать заметной и у людей со здоровой кожей. На фоне стресса повышается уровень кортизола и адреналина, при этом происходит изменение притока крови к коже – он уменьшается, за счет чего нарушается и снабжение кожи кислородом, и обменные процессы. Кроме того, гормоны стресса активизируют металлопротеиназы – ферменты, разрушающие коллаген и эластин. В это же время снижается способность к регенерации, что приводит к нарушениям в барьерных функциях кожи – от этого усиленно теряется влага и запускаются воспалительные процессы. Как будто этого нам мало, еще и стимулируется выработка кожного сала, а в результате – обострение акне.

Что получается на выходе?

Потускневшая и потерявшая упругость кожа, с покраснениями и разрастаниями капиллярной сети, обезвоженная и, если есть склонность, с обострением акне. Если стресс хронический, который усугубляется бессоницей, осложнения так же могут усиливаться.

Как бороться?

В первую очередь стараться устранить первопричину и максимально поддержать свой организм. Давать ему отдых, формировать режим сна. Проветривайте комнату перед сном, спите в полной темноте, выключайте гаджеты минимум за 30 минут до сна и снижайте яркость экрана в вечернее время. Эти простые, казалось бы, правила дадут вашей нервной системе отдохнуть и восстановиться и снизить уровень гормонов стресса.

В домашнем уходе можно сделать акцент на дополнительном увлажнении, чтобы снизить уровень трансэпидермальной потери влаги. В этом могут помочь сыворотки с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Обратите внимание на продукты с ниацинамидом – он обладает свойством снимать хроническое застойное воспаление в ткани. Однако, это дозозависимый ингредиент и его высокие концентрации могут привести к раздражению, поэтому не надо гнаться за высокими цифрами. Достаточно небольшого количества в увлажняющих сыворотках и кремах. Крайне полезными будут продукты с антиоксидантами, которые будут купировать окислительный стресс и профилактировать повреждения кожи.

Косметолог может помочь вам пережить стрессовый период и свести к минимуму последствия.

Для сияния кожи могут подойти легкие пилинги – выравнивая поверхность кожи, они создают красивое зеркальное отражение и придают гладкость. Обновляя клетки эпидермиса, пилинги помогают справляться с таким последствиями стресса как тусклость кожи.

Особое внимание обратите на биоревитализацию. Благодаря данной процедуре можно напитать кожу, придать ей упругость, разгладить мелкие поверхностные морщинки. Курс биоревитализации как правило состоит из 3 процедур, что позволит полноценно восстановить кожу.

При появлении покраснений, усилении высыпаний, обратите внимания на процедуру фототерапии. Курс позволит сделать тон кожи ровным, убрать красноту и капиллярную сеть, а также пятна постакне. Возможно чередовать с биоревитализацией. Еще одной методикой при подобных жалобах может быть фотодинамическая терапия на аппарате Heleo Pro Led – это совершенно безболезненная процедура, позволяющая снять воспалительные процессы, успокоить кожу и устранить последствия стресса.

Что не стоит делать во время стресса?

Совершенно точно не стоит экспериментировать, когда вы испытываете стресс. В домашнем уходе – с активными ингредиентами, в кабинете косметолога – с процедурами, требующими тяжелой реабилитации.