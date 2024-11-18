Косметолог развенчала главные мифы об уходе за кожей

Правильный уход за кожей включает в себя немало тонкостей, которые следует учитывать. В этом вопросе есть немало популярных, но ложных, убеждений. Врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко в беседе с «Газета.Ru» развенчала главные мифы об уходе за кожей.

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Первый миф — жирная и проблемная кожа не нуждается в увлажнении.

«Любой тип кожи нуждается в увлажнении для поддержания кожного барьера. Чаще всего очищающие средства смывают водно-липидную мантию (сальный секрет, масла, натуральные увлажняющие факторы), из-за чего коже не хватает достаточного увлажнения. На этом фоне начинает продуцироваться больше кожного сала, что усиливает жирный блеск и провоцирует появление высыпаний. Для данного типа кожи выбирайте легкие некомедогенные матирующие средства», — прокомментировала врач.

Второй миф — средства с SPF нужно использовать только в солнечные дни.

«Солнечные лучи UVA проходят сквозь тучи и незаметно воздействуют на вашу кожу. Они проникают глубоко в дерму и повреждают коллагеновые и эластиновые волокна, вследствие чего теряется упругость кожи, появляются морщины. Лучи UVA также провоцируют появление пигментных пятен. Поэтому средства с SPF нужно использовать не только в солнечные дни», — рассказала косметолог.

Третий миф — если я нахожусь весь день в офисе, то наносить средства с SPF не нужно.

«Если ваше рабочее место находится возле окна, вы подвергаетесь воздействию солнечных лучей. Также недавние исследования показали, что синий свет, излучаемый экраном компьютера, смартфона и телевизора провоцирует появление пигментных пятен. Поэтому если хотите защитить себя от вредного воздействия ультрафиолетового и синего света, нужно использовать крем с SPF», — отметила специалист.

Четвертый миф — натуральные косметические средства безопаснее.

«Натуральные средства содержат много растительных экстрактов, эфирные масла, которые часто могут вызвать аллергический контактный дерматит. Как натуральные, так и синтетические ингредиенты могут быть безопасными и эффективными при правильном использовании», — подчеркнула Костенко.

Пятый миф — периодически нужно менять свой привычный уход.

«У кожи нет механизма «привыкания» к уходовым средствам. Если вам комфортны ваши косметические средства, и они удовлетворяют все ваши потребности, то нет необходимости в их смене», — поделилась врач.

Шестой миф — многоступенчатый уход эффективнее.

«Не обязательно использовать много средств. Качество лучше количества. Важно подобрать средства, подходящие для вашей кожи, это может быть всего 2–3 продукта, которые будут эффективно решать все проблемы», — считает косметолог.

Седьмой миф — для лучшего очищения кожи нужно использовать скраб.

«Скрабы часто содержат крупные и жесткие абразивные частички. При скрабировании на коже появляются микроцарапины и происходит повреждение кожного барьера. Это может провоцировать воспаление кожи. Лучше использовать очищающие средства с кислотами», — рассказала специалист.

Восьмой миф — антивозрастные средства могут избавить вас от морщин.