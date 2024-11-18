Ломкость и другие признаки, что вы недостаточно хорошо моете волосы

Кажется, что может быть проще, чем помыть голову? Однако и тут могут возникнуть сложности, которые приведут к проблемам с волосами. Трихолог Вероника Шаркова рассказала, в каких случаях стоит пересмотреть способ и средство для мытья волос.

Появляется перхоть

Причин для появления перхоти много — от неправильно подобранных шампуня и бальзама до гормональных нарушений. Важно исключить более серьезные факторы, прежде чем задумываться над переходом на новое уходовое средство. Как говорит наш эксперт, с перхотью нередко сталкиваются девушки, увлекающиеся стайлинговыми средствами и пренебрегающие шампунями для глубокой очистки. Если вы не можете обойтись без лака или пенки для волос, обязательно используйте подобные уходовые средства раз в две недели и «познакомьтесь» с пилингом для кожи головы.

Вы сталкиваетесь с зудом

Крайне неприятная ситуация, которая довольно часто связана с неправильно подобранным средством для ухода за волосами. Зуд и покраснение кожи головы могут говорить об аллергии на шампунь или бальзам. Кроме того, если вы привыкли быстро мыть голову и при этом у вас длинные волосы, требующие более тщательного промывания, вероятно вы поспособствовали размножению бактерий на коже головы.

Ломкие волосы

При редком использовании шампуня с хорошими очищающими свойствами можно столкнуться с ломкостью волос. По словам трихолога, некоторые девушки предпочитают слишком агрессивные средства для волос, которые ухудшают их качество буквально на глазах. Если вы замечаете, что на расческе остается больше волос, чем обычно, или же у вас возникают проблемы с тем, чтобы отрастить хорошую длину, попробуйте сменить шампунь с менее высоким щелочным pH.

Волосы тускнеют

При плохом промыве волосы быстро теряют блеск, и это должно стать серьезным «звоночком», что ваш уход недостаточно тщательный. Нередко проблема возникает у девушек с осветленными волосами, которые не только моют их в горячей воде, но и не используют защитные несмываемые средства при укладке. В такой ситуации стоит подобрать интенсивное уходовое средство под руководством колориста, если вы часто окрашиваете волосы.