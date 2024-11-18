«Не стоит выходить на сцену». Стилист раскритиковал Ларису Долину

Карина Нигай заявила, что Ларисе Долиной не стоит выходить на сцену из-за ее стиля. Стилист раскритиковала имидж певицы в подкасте «Нового Радио».

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В студии подкаста у Карины поинтересовались, что бы она ответила Долиной, если бы та раскритиковала ее вокальные данные. Стилист, не стесняясь, «разнесла» имидж Долиной и посоветовала ей не выходить на сцену.

«Я считаю, что вам не стоит выходить на сцену. Вы плохо одеты. Это было бы равносильно тому, если бы она сказала, что я плохо пою. Добавила бы, что она может пойти учиться и выработать свою насмотренность», — высказалась знаменитость.

Карина добавила: несмотря на достижения Долиной, она не может назвать ее стильной артисткой.

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