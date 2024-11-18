Водолазка: как и с чем носить зимой, чтобы и тепло, и красиво

Водолазки не зря занимают прочное место в наших осенне-зимних гардеробах, но чаще всего мы сочетаем их с джинсами или юбкой. В лучшем случае — заменяем блузку под деловым костюмом.

«Шикарные и универсальные, водолазки сочетаются с другими вещами, от платьев до блейзеров и комбинезонов. Экспериментируйте с размерами, фасонами, тканями и цветовой палитрой, чтобы подобрать подходящий именно вам наряд с водолазкой», — предлагает стилист Маша Ведерникова, которая разбирается в моде вот уже 19 лет.

Например, наденьте вариант свитера с любимыми джинсами и сорочкой сверху — и вы получите классный повседневный образ без лишних усилий. Или скомбинируйте водолазку с мини-платьем — и вуаля: вы только что взяли летнюю вещь и сделали ее подходящей для зимы — словом, существует бесконечное множество способов стилизовать эту базовую вещь гардероба.

Добавить комбинезон

Водолазки отлично подходят для многослойности, но свитер с высоким горлом выглядит особенно свежо, если надеть его под комбинезон. Такой фасон — забавный и веселый кэжуал-вариант, если у вас есть один или два ярких ремня, которые вы тоже хотите продемонстрировать.

Разнообразьте принт костюма

Кремовая или любая другая нейтральная по цвету водолазка — отличный способ разбавить юбку или костюм со смелым принтом или узором, который сам по себе может быть слишком ярким.

«Благодаря завышенному вырезу горловины водолазка более сбалансирована, чем топы с V-образным вырезом», — утверждает стилист. Кроме того, так теплее!

Работайте с цветом

Обратная ситуация: поднимите нейтральный образ на новый уровень, добавив яркую водолазку. Вы также можете выбрать модель цвета хаки или кремового, чтобы остаться в нейтральном образе, без ярких акцентов.

«Чтобы еще больше усилить контраст, ищите неожиданные сочетания тканей, например, уютный кашемир с элегантным костюмом», — предлагает Маша.

Монохроматический вариант

Если носить яркие цвета с ног до головы, то монохроматический образ будет выглядеть потрясающе — особенно в пасмурные месяцы. Сочетайте заметную водолазку с элегантными строгими брюками аналогичного оттенка. А если вы не любите смелые цвета, этот трюк подойдет и для нейтральных — роскошно будет смотреться комплект в черном, темно-синем или бежевом варианте.

Сочетайте с платьем

Не готовы расстаться с любимым летним платьем? Наденьте под него водолазку, и вам не придется этого делать. Этот простой прием поможет сезонной вещи работать круглый год, добавив дополнительный уютный слой.

Носите с интересными вещами

Иногда водолазка выступает в качестве базового слоя, а вокруг нее надеваются эффектные вещи. В этом сезоне используйте свою любимую водолазку с длинными рукавами, чтобы уравновесить интересные и необычные вещи из вашего шкафа. Для офиса, пожалуй, не подойдет, а вот на вечеринку — почему бы и да?

Попробуйте стиль «из-под пятницы суббота»

Добавление джинсовой куртки и узорчатого блейзера — шикарный и легко регулируемый вариант. Сочетание вырезов — воротник и что-то высокое — радует глаз и кажется классически зимним. Особенно это сочетание удачно для тех дней, когда или на улице достаточно тепло, чтобы пройтись без пуховика (блейзер меняем на пальто) или, наоборот, в офисе слишком холодно — и одного жакета, кажется, явно недостаточно.

Наденьте пуховик

Все просто и понятно. Пуховик и водолазка плюс джинсы в классическом оттенке или же черные, для создания монохромного образа. Идеально для прогулки по городу — в таком виде можно заскочить и в модную кофейню, и в музей, и на встречу с подругами или свидание.

Добавьте платье-мини

Подберите водолазку к дерзкому облегающему мини, чтобы создать монохроматический образ, или добавьте яркий цвет, чтобы создать захватывающий контраст.

Сорочка вместо жакета сверху

Ничего не может быть проще, чем носить водолазку с джинсами. Просто набросьте сверху рубашку интересного кроя — и образ сразу заиграет новыми оттенками и смыслами. Можно выбрать тот же цвет, но другую текстуру — или же предпочесть контрастный вариант.