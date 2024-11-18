Российский бренд Bork предложил покупателям пледы за 297 тысяч

Российская компания Bork предложила покупателям пледы за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте премиального бренда.

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Речь идет об изделии, выполненном вручную из кашемира и натуральной шерсти. При этом оно наполнено гусиным пухом и окантовано натуральной кожей. Согласно информации на сайте, сам плед изготавливается в Италии, а его стоимость составляет 297 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton решил продавать чемоданы-раскладушки за десятки миллионов рублей. Уточнялось, что модельер Николя Жескьер преобразил культовый чемодан и адаптировал его к современному образу жизни. Роскошное изделие можно использовать в качестве гостевой кровати или кушетки.