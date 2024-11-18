Стилист Рогов назвал самый модный способ утеплиться зимой

Стилист Александр Рогов назвал самый модный способ утеплиться зимой. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

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По словам специалиста, актуальным и удобным аксессуаром на зиму станет меховая манишка.

«Это классный и функциональный аксессуар, который не только украсит ваш образ, но и не даст вам замерзнуть этой зимой», — заявил он.

Данную вещь эксперт посоветовал носить с пальто, кожаным тренчем, жакетом или пуховиком.

Ранее в ноябре российская стилистка Ольга Ким посоветовала носить зимой юбку поверх брюк.