Беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет в облегающем платье

Беременная актриса Дженнифер Лоуренс в облегающем платье посетила премию Governors Awards 2024. Журналисты отметили, что всегда веселая 34-летняя звезда была сосредоточена и выглядела серьезной. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость вышла в свет 17 ноября. Она была в числе гостей в голливудском театре Dolby в Калифорнии, где прошла 15-я ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, чествующая гуманитарную и благотворительную деятельность видных представителей киноиндустрии.

Дженнифер и ее некоторые коллеги выбрали платья с драпировками. Но в случае с актрисой, наряд подчеркнул ее «интересное положение». Звезда блистала в платье шоколадного оттенка от Zuhair Murad с золотистыми элементами. Она выбрала в качестве аксессуара элегантный золотой клатч.

Напомним, что Лоуренс счастлива в браке с 40-летним Куком Марони. Она ждет второго ребенка. Кроме того, у них есть сын, которому два года.

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