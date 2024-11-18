Louis Vuitton представил необычный чемодан для путешествий

Французский дом моды Louis Vuitton, известный своими изысканными изделиями из кожи и инновационными дизайнерскими решениями, вновь удивляет мир высокой моды. На этот раз бренд представил две новые версии своего легендарного сундука-раскладушки, над которыми трудились креативные директора Николя Гескьер и Фарелл Уильямс.

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Современное воплощение классики

Новые модели сундуков-раскладушек являются современной интерпретацией оригинального дизайна, созданного Жоржем Виттоном, сыном основателя модного дома, еще в 1868 году. Тогда это изобретение было революционным для путешественников, отправлявшихся во французские колонии.

Сегодняшние версии сундуков-раскладушек Louis Vuitton сочетают в себе классический дизайн и современные материалы. Корпус выполнен из высококачественной кожи и украшен фирменными монограммами креативных директоров. Металлические пластины не только добавляют изделию эстетической привлекательности, но и обеспечивают дополнительную прочность.

Комфорт в пути

Каждый сундук-раскладушка комплектуется набором Malle Lit, который включает в себя все необходимое для комфортного отдыха в пути:

- Подушка

- Матрас с эффектом памяти

- Простыня

- Ночной столик

Стоит отметить, что одеяло в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно за 1350 евро.

Цена роскоши

Стоимость новых сундуков-раскладушек от Louis Vuitton впечатляет не меньше, чем их дизайн. Цена двух представленных моделей составляет 220 и 190 тысяч евро соответственно. Эти цифры подчеркивают эксклюзивность и премиальность продукта, ориентированного на самых взыскательных клиентов.

Наследие инноваций

Интересно, что идея создания прочных сундуков, которые можно использовать в качестве сейфа, также принадлежит Жоржу Виттону. Эта концепция, возникшая полтора века назад, до сих пор находит отражение в продукции Louis Vuitton.

Оригинальная версия сундука-раскладушки 1868 года была изготовлена из алюминия и букового дерева. Современные модели, сохраняя дух оригинала, используют более современные и роскошные материалы, что делает их не только функциональными, но и статусными аксессуарами.

Новые сундуки-раскладушки от Louis Vuitton являются ярким примером того, как бренд сочетает свое богатое наследие с современными инновациями. Эти изделия не просто предметы роскоши, но и функциональные аксессуары для путешествий, отражающие философию бренда: сочетание традиций и новаторства.

Louis Vuitton продолжает задавать тренды в мире высокой моды, создавая уникальные предметы, которые становятся объектами желания для коллекционеров и ценителей роскоши по всему миру. Сундуки-раскладушки, несомненно, займут достойное место в истории бренда, демонстрируя его способность переосмысливать классические идеи и воплощать их в современном контексте.