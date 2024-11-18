Коричневая тушь: десять вариантов для естественного макияжа

Коричневая тушь — альтернатива для тех, кто устал от угольно-черных оттенков. С ней макияж глаз получается более естественным, но не теряет выразительность.

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Тушь Wonder Perfect, Clarins

Тушь с эффектом 4D делает все: разделяет ресницы, придает им объем, длину и красивый изгиб. Средство равномерно распределяется, не размазывается и не осыпается в течение дня.

Термотушь Lash Cocoon, Darling*

Тушь с натуральным эффектом обволакивает каждую ресницу в кокон, который не сдается под напором внешних воздействий. Средству нипочем слезы, пот и непогода за окном — она смывается только теплой водой.

Тушь «Московский шоколад», RBG

Один слой туши подчеркивает ресницы таким образом, что макияж выглядит естественным, несколько слоев придают густоту, объем и выразительность. Пластиковая кисточка разделяет ресницы и позволяет сделать акцент на внешнем уголке глаза.

Тушь Sexy Ultimate Lashes, Romanovamakeup

Комбинация силиконовой щеточки и пластичной текстуры работает над удлинением и дополнительным объемом. Тушь не склеивает ресницы и заметно подкручивает их.

Тушь Vamp!, Pupa Milano

Густые ресницы — заслуга кремовой текстуры и пушистой кисточки. Усилить эффект можно за счет наслаивания: чем больше слоев, тем объемнее и длиннее получаются ресницы.

Тушь Buildable Volume, Arive Makeup

Функциональное средство, которое отвечает и за декоративный эффект, и за уход. Щеточка в форме веретена прокрашивает ресницы и придает им объем, а питательная формула укрепляет, способствует росту и увеличению толщины ресниц.

Водостойкая тушь, 3INA

В туши сочетаются небанальный оттенок для экспериментов с мейком и стойкая формула. Кремовая текстура комфортно ощущается на ресницах, не осыпается в течение дня и придает взгляду выразительность.

Тушь Hit the Lash, SHU

Комбинация кремовой текстуры и кисточки с длинными фибрами не оставляет без внимания ни одну ресницу. Тушь хорошо наслаивается и позволяет достичь нужного эффекта объема и густоты даже на тонких ресницах.

Тушь Pure Volume Magic Brown, Catrice

Продукт визуально удлиняет ресницы и придает им дополнительный объем. За счет формулы с касторовым маслом средство ложится без комочков и не утяжеляет ресницы.

Тушь Lash without Limits, Essence

Гибкая щеточка из эластомера захватывает каждую ресничку и даже самой короткой придает объем и длину. Текстура не утяжеляет и не склеивает ресницы, подходит даже тем, кто носит контактные линзы.