Названы подходящие в зависимости от формы лица головные уборы

Стилистка Ольга Ким назвала россиянкам подходящие в зависимости от формы лица головные уборы. Ее комментарий публикует «Добро.Медиа».

Девушкам с овальной формой лица, которая считается наиболее гармоничной, подойдут практически все фасоны: береты, шапки-ушанки, бини. При этом они могут быть с любой посадкой, отметила эксперт.

В то же время обладательницам круглого лица предпочтительно выбирать высокие головные уборы без широких полей, береты на боку, капоры и трикотажные шапки-ушанки с длинными ушами. В свою очередь, с прямоугольным лицом удачно сочетаются фуражки, кепки и шапки-ушанки с завязанными наверху веревками, а с квадратным — платки и кепки с коротким козырьком.

С треугольной форма лица можно комбинировать вязаные или меховые панамы и пушистые меховые шапки, с грушевидной — объемные шапки бини и капоры, а с ромбообразной — меховые шапки в стиле ретро и папахи, заявила специалистка.

Ранее в ноябре стилистка Мария Шеди перечислила россиянкам самые модные головные уборы.