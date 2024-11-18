Идеи блестящего дизайна ногтей, который не выглядит дешево

Блеск на ногтях всегда делит девушек на два лагеря — кто-то ненавидит любое сияние, а другие экспериментируют со всевозможным дизайном. Если вы относитесь к последним, наш эксперт, топ-мастер Оксана Шубина подскажет несколько актуальных идей с переливающимися ногтями, но ваш маникюр точно не будет выглядеть дешево.

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Теплая база

Для спокойного дизайна с блеском прекрасно подходит теплый оттенок. Наш эксперт рекомендует ограничиться короткой формой и отказаться от холодных, пусть и базовых оттенков. Мастер:

«Чем теплее основа, тем мягче будет смотреться любой дизайн». Бежевые, песочные, бежево-молочные оттенки гель-лака — прекрасный выбор на эту зиму.

Сияющий френч

Поклонницы френча могут смело попросить своего мастера придумать дизайн к Новому году с нейтральной базой и холодным шиммером в зоне «улыбки». Наверное, трудно придумать что-то более праздничное, чем блесятщий френч, причем на длинных ногтях. С приближением Нового года можно позволить себе чуть больше свободы в маникюре. Базу под такой дизайн мастер рекомендует выбирать максимально приближенную к цвету натурального ногтя.

Шиммерное омбре

Дизайн с эффектом мягкого перехода — прекрасный выбор, если вы не поклонница дерзких ноготков. Омбре хорошо смотрится на ногтях средней длины, а вот на коротких эффект просто потеряется. Как и в предыдущих случаях, мастер советует подбирать основу из спокойных оттенков, чтобы маникюр не выглядел дешево, так как больше количество глиттера требует баланса.

Втирка

Совсем не обязательно выбирать шиммер и тем более стразы. Простая втирка будет уместным вариантом как в офисе, так и при создании более праздничного варианта маникюра. Трендовые оттенки приближающегося года — жемчужный и серебряный, а они хорошо смотрятся на холодной и нейтральной базе.