Парфюмер назвала аромат, который придает сил

Аромат цитрусовых придает сил и заряжает энергий, рассказала в беседе с Пятым каналом парфюмер Валерия Нестерова. По ее словам, в одеколоне или туалетной воде должны быть ноты, которые располагаются на вершине пирамиды ароматов, поскольку именно они настраивают на позитив.

Это цитрусы. Мандарин, грейпфрут, лимон, апельсин, бергамот, лайм — выбирайте любой на свой вкус. Просто смотрите, чтобы именно на цитрусовые ноты в парфюме был сделан акцент, потому что они зарядят вас бодростью, энергией. Это как выпить стакан апельсинового фреша и перезарядиться, — объяснила эксперт.

Парфюмер отметила, что можно выбрать освежающие ароматы с морским бризом или океанической свежестью. Также можно обратить внимание на «зеленые» ноты, например запах свежескошенной травы. Кроме того, настроение повышают и пряные ноты.