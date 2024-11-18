Эмили Ратаковски теперь амбассадор Intimissimi

Итальянский бренд нижнего белья Intimissimi представил своего нового амбассадора.

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Выбор пал на модель и актрису Эмили Ратаковски, которая уже давно радует нас своими горячими снимками в белье. В рамках сотрудничества она покажет ключевые коллекции марки. Звезда уже успела сняться в первой рекламной кампании. На опубликованных кадрах нежная Эмили позирует в линейке Couture de Nuit, которая включает бра, трусики и лаконичные кимоно.

Эмили Ратаковски для Intimissimi

«Я очень рада стать амбассадором Intimissimi, потому что он превозносит женственность и вдохновляет девушек по всему миру. Я искренне верю в силу красивого нижнего белья, которое даёт нам чувствовать внутреннюю уверенность», — отметила звезда.

Ну кто, если не она?