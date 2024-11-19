Пять советов по уходу за кожей лица от супермодели Хейли Бибер

5 советов по уходу за кожей лица от супермодели Хейли Бибер
Модель известна красивой кожей, которая буквально сияет. Хейли запустила косметическую линейку rhode по уходу для своих поклонников. Важную роль играют не только средства, но и правильный образ жизни, а также сам макияж. Девушка дала пару советов о том, что нужно делать, чтобы лицо оставалось идеальным в любое время.
- Само собой разумеющееся, но необходимое: нужно пить большое количество воды для того, чтобы сохранять водный баланс кожи и организма в целом.
- Нужно помнить о таком важном шаге утреннего ухода как солнцезащитный крем.
- Когда кожа пересушена из-за долго нахождения на солнце, её нужно увлажнить, нанеся толстый слой барьерного крема перед сном.
- Эффективный барьерный крем.
- Для лёгкого тона с сияющим эффектом нужно смешать увлажняющий крем и тональную основу.
- Нужно помнить, что главный секрет красоты — здоровый сон.
Модель забыла сказать, что отшелушивание кожи является ещё одним важным этапом в летнем уходе за лицом. Средства с кислотами для кожи, склонной к акне, необходимо использовать даже летом. Для этого подойдёт линейка от Art&Fact с азелаиновой кислотой: новая пенка для умывания, в составе которой находятся амид азелаиновой кислоты 3%, молочная кислота 3% и бетаин 2%.
Азелаиновая кислота помогает в борьбе с бактериями, провоцирующими акне, а также убирает воспаления, отшелушивает кожу и не даёт появляться комедонам. Молочная кислота устраняет акне и постакне, а бетаин питает кожу и успокаивает раздражения. Для закрепления эффекта можно использовать тоник, сыворотку и крем из этой же линейки, которые сделают кожу чище и красивее.