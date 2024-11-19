Лучшие идеи маникюра на Новый год: цвета и дизайны

Маникюр на Новый год — важный элемент праздничного образа. Чтобы понравиться символу 2025 года — Зеленой Деревянной Змее, — присмотритесь к зеленым и синим оттенкам. «Лента.ру» собрала идеи дизайнов новогоднего маникюра, которые будут в тренде в грядущую новогоднюю ночь.

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Цвета новогоднего маникюра-2025

Оттенки года Зеленой Деревянной Змеи

Символ 2025-го по восточному календарю — Зеленая Деревянная Змея. В китайской мифологии она считается самым элегантным среди зодиакальных животных и предпочитает спокойные, умиротворенные оттенки зеленого, коричневого, синего:

изумрудный;

кобальт;

нефритовый;

аквамарин;

хвойный;

виридан;

темно-зеленый;

морской зеленый;

шоколадно-коричневый;

бледно-коричневый.

Считается, что, помимо зеленого, синего и коричневого маникюра, Деревянная Змея оценит любой спокойный цвет с аккуратным дизайном. К примеру, молочный, серый или бежевый оттенки можно дополнить золотыми и серебряными элементами, рассказала «Ленте.ру» инструктор по маникюру и моделированию ногтей Ирина Скриба.

Тренды от института цвета Pantone

Для выбора цвета новогоднего маникюра можно вдохновиться цветовой палитрой института Pantone для осени/зимы 2024/2025. В нее вошли 10 ярких и пять классических оттенков, навеянных природой:

«Солнечный Ожог» (светло-коричневый);

«Тропический Лес» (темно-зеленый);

«Помидор Черри» (ярко-красный);

«Звездно-голубой» (небесно-голубой);

«Тыквенное Пюре» (темно-красный);

«Туманный Желтый» (светло-желтый);

«Миндальное Молоко» (молочный);

«Баклажаны» (фиолетовый);

«Поездка на Волне» (голубой);

«Штормовой Фронт» (серый).

Некоторые мастера по маникюру делают ставку на ногти с прозрачным покрытием, с минимальным дизайном или вовсе без него. К примеру, Татьяна Фролкова из Nail Expert Academy рассказала «Ленте.ру», что в последние годы тенденции в маникюре сильно изменились: выбор клиентов даже в преддверии праздников чаще падает на естественные и натуральнее оттенки.

Дизайн ногтей

Змея не терпит кричащих и вычурных узоров, поэтому при выборе дизайна ногтей лучше ориентироваться на сдержанные и элегантные решения.

Дизайн должен быть спокойным. Змею порадуют плавные линии, мрамор, геометрия. Можно добавить традиционные элементы Нового года: снежинки, елочные игрушки, елочки Ирина Скриба инструктор по маникюру и моделированию ногтей

Для дизайна можно использовать:

стразы — с их помощью на одном-двух ногтях можно сделать новогоднюю елку, сверкающие снежинки или подарочный бант.

наклейки — геометрические узоры, тематические надписи и картинки придадут яркости любому маникюру;

блестки и глиттер — с помощью блесток можно сделать градиент, нарисовать френч или добиться эффекта звездного неба.

фольгу или поталь — помогут создать «металлический» маникюр или добиться эффекта аквариумного дизайна;

гель-лак «кошачий глаз» — с помощью него мастера делают красивые переливания цвета, в том числе эффект змеиной кожи;

стемпинг — с его помощью можно отпечатать на ногтях готовый узор, в разы сокращая время на маникюр.

Тематические рисунки

Тонкой кисточкой опытный мастер может нарисовать на ногтях все что угодно. Традиционными новогодними рисунками считаются:

снежинки;

звездочки;

елки;

бантики;

гирлянды;

Дед Мороз;

варежки;

олени и сани Санта-Клауса;

Для встречи года Змеи можно придумать более оригинальные рисунки. Например, нарисовать змею, чешую рептилии или яблоко в пасти змея-искусителя.

Топ-10 идей новогоднего маникюра 2025 года

Мраморные ногти

Мрамор, в котором скрываются блестки или фольга, создают эффект глубины на ногтях, отмечает Татьяна Фролкова. Для новогоднего маникюра можно использовать как классические мраморные оттенки (белый, серый, черный), так и праздничные цвета: красный, синий, зеленый, золотой.

Красиво выглядит маникюр с бирюзовым мраморным узором, присыпанный золотой пудрой для создания эффекта пыльного золота.

Маникюр в стиле конфетти

Этот дизайн напоминает разноцветные конфетти, разбросанные по ногтю. Он создается с помощью страз, глиттера, цветных лаков и наклеек разного размера и формы. Для создания ногтей-конфетти с новогодней тематикой можно использовать блестки в виде звездочек, снежинок, шаров или елочек. Такой маникюр смотрится красиво даже на коротких ногтях.

Нюдовый маникюр с фольгой

Создайте градиент от светло-нюдового до темно-нюдового оттенка, а на границу перехода оттенков приклейте тонкие полоски золотой фольги. Для новогоднего эффекта можно добавить несколько блестящих страз или использовать фольгу с блестками.

Зимний лес

Используйте темные оттенки лака (синий, зеленый) в качестве фона. Нарисуйте на них снежные деревья с помощью белого лака и тонкой кисти, а затем добавьте блестки или глиттер в виде снега на деревья и в качестве звездного неба.

Яркий красный металлик

Красный цвет всегда был популярным для маникюра в канун Нового года, а если добавить к нему металлический блеск, то получится празднично и свежо. Сделайте глянцевые красные ногти с золотым или серебряным акцентом или нанесите металлический красный лак.

Также можно создать эффект «кошачьего глаза» с помощью специального лака с магнитом, а затем добавить переливающиеся блестки в тон.

Новогодний «аквариум»

Такой новогодний маникюр можно сделать только на длинные ногти в процессе наращивания. С помощью специальной техники мастер закрепляет элементы декора между слоями геля или акрила. Для новогоднего «аквариума» подойдут цветные блестки, звездочки и снежинки.

Витражный френч

Витражный френч отличается от классического французского маникюра использованием ярких, но при этом прозрачных лаков и декоративных элементов, которые создают эффект витража. В новогоднем дизайне ногтей можно учесть символ 2025 года — взять за основу зеленый цвет и добавить к нему яркие блески или рисунок.

Жидкое золото

Эффекта жидкого золота на ногтях можно добиться с помощью разных техник. Наиболее распространенный способ — использование гель-лака с золотым эффектом. Также можно на прозрачном гель-лаке создать рельефную абстрактную фигуру с помощью специального {{песка|Сыпучий декор для маникюра — рассыпчатый лак (песок) для ногтей, с помощью которого мастера создают эффект бархатной текстуры.}} или текстурного лака золотого цвета.

Сверкающие прозрачные ногти

Один из тех трендов, которые никогда не выходят из моды, — прозрачные блестящие ногти. Создать такой эффект можно с помощью полупрозрачного гель-лака с добавлением сверкающих в темноте элементов. Оригинальным дизайном будет нанесение блесток или шиммера только на кончики ногтей или создание эффекта омбре с блестящими частицами.

Добиться эффекта прозрачного блеска можно и с помощью жемчужной втирки, нанесенной на прозрачное базовое покрытие.

Матовое покрытие

Даже самый яркий маникюр можно сделать утонченным и элегантным с помощью матового покрытия. Матовая текстура создает визуально мягкую поверхность, напоминающую замшу или бархат.

Интересно, что матовый топ можно использовать не только в качестве финального покрытия, но и на этапе создания дизайна. Можно наносить блестки и делать рисунки поверх матового топа, что придаст маникюру оригинальный вид.