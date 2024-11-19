Модные тенденции: какие тренды продвигают сейчас блогеры и звезды

В последние годы мир моды переживает значительные изменения, и одной из ключевых причин этого является влияние блогеров и инфлюенсеров. Эти новые «модные иконы» не просто задают тренды, но и формируют представления о стиле, эстетике и потребительских предпочтениях. Благодаря своим платформам в социальных сетях, они способны мгновенно донести идеи и образы до миллионов людей, вдохновляя их на эксперименты с модой и формируя новые культурные нормы. Рассказываем о направлениях, которые популяризируют блогеры и звезды в современном обществе.

© Be Icon

Кросс-гендерный стиль

Кросс-гендерный стиль, также известный как гендерно-нейтральная или унисекс мода, размывает традиционные границы между мужской и женской одеждой. Этот стиль акцентирует внимание на универсальности нарядов, позволяя людям свободно выражать свою индивидуальность. Многие блогеры и инфлюенсеры активно продвигают его, демонстрируя, как можно сочетать вещи разных полов.

Поклонники этого стиля часто используют свободные и непринужденные силуэты, которые подходят как мужчинам, так и женщинам: оверсайз-одежда, широкие брюки, футболки и жакеты.

Ностальгия по 90-м и 2000-м

Модные элементы из прошлых десятилетий, такие как широкие джинсы, яркие принты и спортивные костюмы, вновь становятся популярными благодаря постам и видео от блогеров.

Многослойность

Тренд на многослойные наряды, где используются различные текстуры и длины, также активно продвигается в социальных сетях. Инфлюенсеры показывают, как создать стильные образы, комбинируя вещи из разных стилей.

Спортивный шик

Удобная, но стильная одежда, включая спортивные костюмы и кроссовки, продолжает оставаться в моде. Блогеры часто демонстрируют, как можно сочетать спортивные элементы с более формальными нарядами.

Яркие цвета и принты

В последние сезоны наблюдается рост интереса к ярким цветам и экстравагантным принтам. Инфлюенсеры часто создают смелые образы, используя насыщенные оттенки и необычные сочетания.

Минимализм и базовый гардероб

Напротив, некоторые блогеры продвигают идею минимализма, акцентируя внимание на качестве и универсальности базовых вещей, которые могут легко комбинироваться друг с другом.

Аксессуары

Увеличение интереса к уникальным и экстравагантным аксессуарам, таким как крупные серьги, необычные сумки и яркие шарфы, также наблюдается благодаря инфлюенсерам, которые подчеркивают, как они могут дополнить любой образ.