Стилист дал советы, в чем девушкам встретить Новый год

Девушкам стоит встречать Новый год в элегантном платье, посоветовал стилист Влад Лисовец. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в тренде будут кожаные изделия и полуоголенные тела. Но, по его словам, самое главное — чувствовать себя комфортно и привлекательно. Так, уточнил эксперт, кому-то по душе платье в пол, а кому-то — мини-юбки.

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«В любом случае должно быть что-то элегантное. Тут все способы хороши: и платье в пол, и юбка в пол, и мини-юбка с пиджаком и плотными колготками. К ним добавить какие-то блестящие аксессуары. Вариантов очень много», — пояснил стилист.

По словам Лисовца, лучше избегать тяжелого макияжа и нарочитых укладок. Он считает, что основной акцент в образе лучше сделать на одежду. Так, обратил внимание стилист, можно подчеркнуть талию или выбрать верх с широкими плечами. Эксперт отметил, что можно использовать летний элемент гардероба с чем-то более тяжелым. Например, легкое платье с грубым пиджаком.

«В общем, экспериментировать, хулиганить — это самое важное в этих сезонах, потому что, по сути, тренды разные и, соответственно, самый интересный образ получается, если миксовать между собой фактуры тканей, цвета и одежду разных сезонов. Не злоупотребляйте цветовой гаммой, не будьте слишком яркой: красно-зеленой, голубой, желтой. Больший акцент делаем на элегантность, чем на яркость», — заключил Лисовец.

Стилист Ольга Ким ранее рассказала, что в зимний сезон — 2024/25 актуальными будут пуховики без простежек. По ее словам, в тренде практичные модели, которым не страшна мокрая грязь, в отличие от шуб.