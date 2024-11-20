Парфюмер рассказала, какие ароматы подойдут для первого свидания

Мужчинам, которые собираются на первое свидание, можно выбрать парфюм с теплыми древесными нотами, женщинам — со сливочным или цветочным оттенком. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

© Газета.Ru

По ее словам, для мужчин также подойдут ароматы с легким кожаным оттенком, которые придают брутальности и бунтарства. Девушкам она советует рассмотреть ароматы с гурманскими нотами, которые не будут быть солирующими, потому что переслащенный запах может оттолкнуть партнера.

При этом парфюмер не советует экспериментировать с необычными ароматами, например, запахом бетона, урбанистическими и так далее.

«С ними можно поэкспериментировать чуть позже — на вторых, третьих свиданиях, когда партнеры станут ближе друг к другу и можно будет показать какие-то другие грани себя», — отметила Сиордия.

Аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак до этого говорила, что на осень отлично подойдет парфюм с нотой шафрана или сочетанием терпких нот с более мягкими и обволакивающими аккордами. Она посоветовала обратить внимание на сочетания сухофруктов, древесины, пряностей, а также терпкие ноты — кардамон, удовое дерево, кедр, табачные листья, кожа.

Ранее сообщалось, что россияне переходят на отечественный парфюм.