Найдена связь между модными трендами и победой Трампа

Блогеры нашли связь между модными трендами и победой Дональда Трампа на выборах президента США. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

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Модная обозревательница Элизия Берман обратила внимание на консервативность последних тенденций.

«Сейчас в моде консервативность. Люди носят традиционные американские бренды, такие как Ralph Lauren, и обращаются к женственности», — пояснила она, напомнив о популярности инфлюэнсеров Нары Смит и Ханны Нилман, олицетворяющих такую эстетику.

По словам Берман, приверженцы левых взглядов, как правило, формируют собственный уникальный стиль, отказываясь от трендов, а правые, напротив, следуют модным течениям.

«Мы возвращаемся к консервативной моде, потому что общество в целом возвращается к этой системе ценностей. Все это обусловило победу Трампа», — отметила блогерша.

Зрители согласились с мнением Берман, напомнив также об актуальности таких трендов, как cottagecore, cowboycore, tomato girl и grocery girl.