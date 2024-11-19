Мал да удал: выбираем beauty-гаджет правильно

Мы живем в век высокий технологий. Если нашим мама и бабушкам приходилось довольствоваться лишь кремами и масочками, то сейчас на страже нашей красоты стоят всевозможные гаджеты, начиная от щеточек для очищения лица и заканчивая ультразвуковыми аппаратами. Как разобраться во всем этом разнообразии и выбрать тот девайс, что подходит именно вам, рассказала Майя Голдобина, врач-дерматолог, косметолог, член Европейской Академии дерматовенерологии.

Какие проблемы решают beauty-гаджеты

Кроме привычных косметических средств для ухода за кожей в домашних условиях рынок предлагает большое количество различных девайсов.

«Как правило, принцип их работы связан с каким-то физическим фактором. Например, для глубокого очищения кожи лица можно использовать специальные щеточки с ультразвуком или вибрацией, а также вакуумные приборчики. Для лучшего тонуса кожи и уменьшения выраженности морщин подойдут микротоковые аппараты или домашний RF-лифтинг. Быстрее справиться с воспалительными элементами поможет Д’Арсонваль или LED-маска в режиме красного цвета», — поясняет наш эксперт.

Могут ли гаджеты заменить профессиональный уход

И вот вы обзавелись заветным приборчиком и считаете, что все, проблемы решены. Можно сэкономить на визитах к косметологу. Увы, вынуждены вас разочаровать.

«Аппараты для домашней физиотерапии могут быть удачным дополнением для более активного ухода за кожей, но не отменяют программ, выполненных на профессиональном оборудовании. Даже при одинаковом названии метода сам прибор будет отличаться по параметрам и глубине воздействия на кожу», — рассказывает Майя Голдобина.

Однако если вы дома постоянно пользуетесь каким-то девайсом, обязательно предупредите об этом своего косметолога при обсуждении плана процедур. Некоторые методики несовместимы, и вместо красивой, гладкой, увлажненной кожи вы можете получить совсем не тот результат, на который рассчитывали.

Как пользоваться beauty-девайсами

Внимательнейшим образом изучите инструкцию — да, это просто, но не все это делают. Точно следуйте указанным там рекомендациям. Даже если вам кажется, что эффект недостаточен, не увеличивайте самостоятельно продолжительность процедур и не меняйте зоны воздействия.

«Особенно внимательным стоит быть людям с чувствительной кожей и при наличии дерматологических заболеваний. Обращайте внимание на подготовку лица перед воздействием приборов. Для ультразвуковых аппаратов или микротоков обязательно нужна контактная среда, гель или сыворотка, а для токов высокой частоты, Д’Арсонваль, кожа должна быть сухой и припудренной», — обращает внимание врач-косметолог.

Также стоит соблюдать меры предосторожности и правила ухода за прибором.

Не ждите мгновенного преображения. Эффект от домашних гаджетов накопительный. Но при правильном выборе прибора в соответствии с типом кожи и ее актуальным состоянием, через два-три месяца результат вас порадует.