Макияж – это искусство, которое позволяет подчеркнуть природную красоту и скорректировать черты лица. Если вы мечтаете о визуально более объемных губах, не обязательно прибегать к косметологическим процедурам. Достаточно знать несколько профессиональных техник, которые легко повторить в домашних условиях.

Начните с того, чтобы создать идеальное «полотно». Нанесите тональный крем или легкий консилер на губы с помощью спонжа. Это не только выровняет их цвет с тоном кожи, но и сделает базу для дальнейшего макияжа более стойкой.

Возьмите скульптор и нанесите его чуть выше верхнего и ниже нижнего контура губ. Затем тщательно растушуйте, чтобы не оставалось четких линий. Это добавит губам визуальной тени, что создаст иллюзию объема. Используйте нюдовый карандаш, максимально близкий к вашему натуральному цвету губ, чтобы очертить их анатомический контур.

Как создать эффект лифтинга с помощью румян

Чтобы губы казались более пухлыми, нанесите немного консилера на середину верхней и нижней губы. Легкими движениями растушуйте его, чтобы он слился с остальным макияжем.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @julyabay.