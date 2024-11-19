Стилист назвала самые трендовые оттенки и материалы 2025 года

Осень пролетела незаметно, и уже пора готовиться к Новому году. Стилист Анна Скороходова рассказала, какие цвета и материалы будут актуальны в 2025 году Зеленой Деревянной Змеи.

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— Если говорит о трендовых цветах, то это все оттенки зеленого, начиная от светлых оттенков салатового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками, потому что грядущий — год Зеленой Деревянной Змеи, которая покровительствует зеленому оттенку, — пояснила эксперт.

Кроме того, актуальны будут винный, шоколадный, сочетание черного и белого, насыщенный алый (привлекающий, по мнению астрологов, деньги), а также лазурный и нежно-голубой цвета.

Для новогодних нарядов Скороходова порекомендовала велюр, бархат, парчу и кожу — как классическую, так и декорированную.

В беседе с «Радио 1» она выделила, что змеиный принт, хоть и роскошен, может выглядеть претенциозно, поэтому стилист советует его для торжественных мероприятий.

Скороходова также назвала самые стильные варианты образов на