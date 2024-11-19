Деми Ловато похвасталась красивой кожей лица без макияжа

Певица на время отказалась от декоративной косметики

Деми Ловато предстала перед подписчиками в натуральном виде. 32-летняя певица решила ненадолго отказаться от макияжа и дать своей коже отдохнуть. Свежие кадры Деми опубликовала в своих соцсетях.

Ловато распустила волосы, надела черную майку и нанесла прозрачный блеск для губ. Декоративной косметики на лице исполнительницы не было — ни туши, ни румян, ни тонального крема. Кожа Деми без мейкапа выглядела свежей и гладкой.

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В прессе неоднократно писали, что красота Ловато — заслуга пластических хирургов и косметологов. По словам экспертов, исполнительница делала ринопластику, липосакцию двойного подбородка, а также увеличивала грудь и ягодицы с помощью имплантатов. Также есть мнение, что певица удалила комки Биша.

Не так давно мы писали о том, что единоутробная сестра Деми потеряла новорожденную дочку. Мэдисон Де Ла Гарза, сыгравшая Хуаниту Солис в «Отчаянных домохозяйках», родила ребенка, однако девочка вскоре скончалась. Ловато посвятила племяннице трогательный пост в своих соцсетях.