Сухая и чувствительная: как помочь вашей коже зимой

Зима может быть суровым временем испытаний для обладательниц сухой и чувствительной кожи. Тогда она может начать трескаться, шелушиться — это, конечно, портит настроение кому угодно. Но не стоит отчаиваться! Есть способы сохранить лицо здоровым и сияющим даже в самые морозные дни. Вот пять секретов, которыми поделилась косметолог со стажем работы 14 лет Ирина Созинова — они помогут составить грамотную бьюти-рутину на каждый день в холодное время года.

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Увлажнение — базис всего

Зимой воздух становится суше, что может усилить проблемы сухой и чувствительной кожи. Добавим сюда постоянные перепады температур — и картина станет совсем грустной.

«Используйте более питательные увлажняющие кремы. Наносите крем сразу после душа, чтобы запечатать влагу. Не забывайте о вечернем уходе — ночью кожа восстанавливается активнее», — напоминает косметолог.

Отдельно стоит упомянуть уход за нежной и деликатной кожей губ. Чтобы зимой предотвратить сухость и трещины, важно регулярно использовать питательные бальзамы с натуральными маслами, такими как кокосовое или аргановое, и восками, которые создают защитный барьер и предотвращают потерю влаги. Очень важно правильно подобрать уходовое средство, если кожа в целом склонна к сухости — например, с церамидами и витамином F.

Защита от холода

Когда вы выходите на мороз, ваша кожа оказывается первой подвергается термоудару. Защитите лицо с помощью специальных защитных кремов, которые не содержат воды. Они создадут защитный барьер, который не даст коже пересыхать и трескаться.

Питание изнутри

Ваша диета напрямую влияет на здоровье кожи. Убедитесь, что вы потребляете достаточно жирных кислот Омега−3 и Омега−6, которые можно найти в рыбе, орехах и семенах льна. Они помогают укрепить защитные функции кожи и способствуют ее увлажнению.

Нежный уход

Чувствительной коже требуется особо бережное отношение.

«Избегайте жестких скрабов и агрессивных пилингов, выбирайте нежные, не содержащие спирт тоники, и мицеллярную воду для умывания. Также важно не переусердствовать с горячей водой, которая может лишь усилить сухость эпидермиса», — подчеркивает Ирина.

Гидратация изнутри

Не забывайте пить достаточно воды даже зимой, когда жажда не так ощущается. Вода помогает поддерживать необходимый уровень увлажненности вашей кожи и способствует ее эластичности и здоровому цвету лица.