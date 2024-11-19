Семь способов быстро привести себя в порядок, когда времени нет

Конец декабря прекрасен тем, что вас всегда могут внезапно позвать куда-нибудь праздновать. Как и начало января и даже (иногда) еще пара недель после. Одна беда — приглашение может оказаться совершенно неожиданным, а вы вообще-то намеревались провести мирный и тихий вечер с книжкой в уютном кресле.

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Что же делать, если до начала вечеринки остаются считанные минуты, а вы в растянутой домашней майке и с чем-то несуразным на голове? Каждая секунда на счету: забудьте о длительных подготовках и воспользуйтесь этими семью простыми секретами, чтобы выглядеть безупречно и не опоздать при этом на три часа к началу веселья.

Мгновенное освежение лица

Если у вас всего пара минут, используйте ледяные кубики. Протрите кожу лица льдом, это снимет его отечность и улучшит цвет. В идеале, конечно, стоит заморозить кубики с зеленым чаем или ромашкой прямо сейчас, чтобы в нужный момент они всегда были под рукой.

Экспресс-маска для лица

Если есть чуть больше времени, нанесите увлажняющую тканевую маску. Она мгновенно придаст коже свежесть и сияние. Держать ее нужно всего 5—10 минут — за это время можно разобраться с эпиляцией, прической или просто полежать, прикидывая в уме, какой наряд вы выберете и с какими аксессуарами.

Шиммер для тела и лица

Нанесите на ключевые точки (скулы, плечи, ключицы) немного шиммера. Это добавит коже здорового блеска и сделает вас звездой вечера. Только не переборщите — вы же не хотите затмить своим сиянием елочные гирлянды?

BB-крем вместо полного макияжа

BB-крем — ваш лучший друг для создания безупречной кожи за минуту. Он совмещает увлажнение и тонирование, скрывая мелкие недостатки.

Блеск для губ вместо помады

Чтобы нанести помаду по всем многочисленным бьюти-правилам, нужна прорва времени, которого у вас просто-таки впритык. Выберите блеск для губ с эффектом объема. Это не только придаст вашим губам соблазнительный вид, но и сэкономит время, так как его проще и быстрее наносить.

Подчеркивание глаз

Ограничьтесь тушью и карандашом или тенями нейтральных тонов. Это быстрый способ сделать взгляд выразительным без сложного макияжа. Кстати, современные мейкап-тренды допускают (а то и настаивают), что тени лучше всего наносить прямо пальцами.

Прическа без усилий

Соберите волосы в высокий пучок или хвост. Это не только стильно, но и практично, особенно если ваша шевелюра не в идеальном порядке.

И помните, главное — ваше настроение. Никакие внешние приготовления не заменят искренней улыбки и готовности веселиться. Так что не бойтесь экспериментировать со стилем и образом и наслаждайтесь вечером в любом случае.