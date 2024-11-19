Идеальные прически и макияж к Новому году

Выбирая прическу и макияж на новогоднюю ночь, не стоит ориентироваться исключительно на модные тренды. Важно учесть пожелания хозяйки года – Зеленой Деревянной Змеи, а также особенности своей внешности.

Стилисты утверждают, что в 2025 году в моде будут естественность и непринужденность, это касается и праздничных причесок. Поэтому стоит обратить внимание на свободно струящиеся локоны и нарочито небрежные укладки. Локоны «подружки серфера», «голливудская волна» или «небрежный пучок» станут отличным вариантом для праздника. Для коротких стрижек подойдут небрежные локоны или эффект мокрых волос.

В новогоднюю ночь хочется блистать, и хозяйка 2025 года не видит в этом ничего плохого. Поэтому можно украсить волосы яркими аксессуарами: всевозможными заколками, диадемами, ободками со стразами, лентами и крабиками. Отличной идеей станет металлическое украшение для волос в виде змеи или ободки с принтом «чешуя».

Ультрамодной вашу прическу поможет сделать натуральный и пышный объем. Однако не переусердствуйте со средствами для укладки, иначе можно все испортить, советует Общественная служба новостей.

Кроме того, в новогоднюю ночь можно поэкспериментировать с цветными прядями, особенно с зелеными, особенно если ранее вы не делали никаких окрашиваний. Так вы точно задобрите хозяйку года.

Еще один простой, но элегантный вариант, который подойдет под любой образ – низкий пучок. Он подчеркнет черты лица и дополнит любой образ. Можно разнообразить прическу аксессуарами под новогодний наряд.

Что касается новогоднего макияжа, он должен соответствовать символу года, а также, как утверждают стилисты, быть стойким, стильным, необычным, достаточно быстрым и эффектным.

Можно создать красивый и естественный образ в стиле балеткор, то есть макияж балерины. Для этого используйте пастельную, нежную гамму оттенков. Это могут быть розовые, голубые, белые цвета. Не забывайте про сияющую кожу и активный румянец. Используйте спарклы на глаза, а на губы глянцевый тинт, блеск или масло.

Стрелки, кажется, никогда не выйдут из моды. В 2025 году в тренде яркие и цветные косметические продукты: туши, карандаши для слизистой, подводки. В праздничную ночь можно использовать цвет символа года зеленый и все его оттенки. Также допустимы розовый, синий, голубой и эффект металлик.

Конечно, новогодний макияж не может обойтись без обилия блесток, сверкающего хайлайтера, металлик-теней и крупных страз, которые можно приклеить над бровями, на веках, в уголках глаз и даже на пряди волос.

Сделайте акцент на глаза в стиле 80-х. Для этого вам понадобятся яркие тени, к примеру, зеленые или синие. При этом губы лучше будет накрасить нюдовыми помадами. Не забудьте про активный румянец, классические стрелки и хорошо прокрашенные ресницы.

Стоит добавить, что праздничный образ – неотъемлемая часть Нового года, к созданию которого тщательно подходит каждая девушка. Как подобрать удачный наряд и сделать модный макияж и прическу для новогодней ночи и корпоратива, читайте в материале «ФедералПресс».