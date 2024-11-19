Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье произвела фурор на светском вечере
Актриса посетила церемонию вручения премии Governors Awards. Дженнифер Лопес побывала на светском мероприятии, которое прошло в одном из театров Лос-Анджелеса. В этот вечер на одной ковровой дорожке собралась добрая половина Голливуда.
Лопес выбрала для появления на публике шикарный образ от Zuhair Murad FW24. Передняя часть платья звезды была выполнена из полупрозрачной ткани и расшита сотнями пайеток. Стоит отметить, что эффект получился потрясным – лук вышел элегантным и загадочным.
Милым дополнением образа стал клатч, созданный дизайнером Тайлером Эллисом. Дженнифер позировала перед фотографами со своей уже фирменной укладкой. Для этого вечера звезда сделала макияж с акцентом на глаза и нежно-розовым блеском для губ.
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