Причудливая спортивная вещь стала трендом в 2024 году

Спортивная сумка-боулер стала трендом у знаменитостей в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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Вместительная сумка, которую модные обозреватели прозвали причудливой, обычно используется для похода в спортивный зал из-за отсутствия карманов и своей вместительности. Однако в текущем сезоне сумки такой формы появились и в линейках люксовых брендов, призывающих носить вещь в повседневной жизни.

Среди таких марок оказались Von Dutch, Miu Miu, Prada, COS, Dior, Jacquemus, а также массмаркетовые бренды, в том числе Reformation и Mango. Моде на сумки-боулеры последовали многие звезды, среди которых дизайнер Симон Порт Жакмю, певица Мадонна, супермодель Джиджи Хадид и блогерша Полли Дансит.

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