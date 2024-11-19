Стилист Александр Рогов посоветовал выбирать наряды из новогодней мишуры

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Вчера на «Модном Приговоре» мы начали отмечать Новый Год! На мне был джемпер в прямом смысле слова из «дождика» MSGM, брюки LIME, ремень ROGOV, мягкие лоферы LOEWE. Вот вам подборка в тему об одежде из новогодней мишуры!» — написал Рогов.

Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер.

До этого Александр Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов также показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

Ранее Александр Рогов объяснил, как сделать базовый гардероб особенным.