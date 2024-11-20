Какую модную обувь выбрать на зимний сезон

В этом сезоне дизайнеры уделяют особое внимание не только эстетике, но и практичности зимней обуви. Актуальными становятся трекинговые ботинки и сапоги на высокой подошве. В тренды вновь попали угги и дутики из водоотталкивающих материалов, которые сочетают в себе тепло и элегантность и не выходят из моды уже несколько сезонов. О том, какие еще модели женской обуви будут в трендах этой зимой и как правильно ухаживать за ботинками и сапогами из натуральной кожи, — в материале «Ленты.ру».

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Сапоги

Классические сапоги

«Сапоги — один из самых популярных вариантов обуви для русской зимы. Выбирайте лаконичные модели. Чем меньше в сапогах деталей отделки, тем лучше. Если хочется обувь с изюминкой, то лучше пусть это будет цвет или анималистичный, но не яркий принт», — рассказала «Ленте.ру» стилист Елена Жукова.

Сапоги-чулки

Самый женственный вариант модной обуви на зиму — это сапоги-чулки. Модель стройнит ноги и вытягивает силуэт. Носить такие сапоги можно с мини-юбками, платьями, шортами или плотными колготками в тон обуви, чтобы не обрезать линию ноги.

Ботфорты

Еще одна модель, которая визуально удлинит ноги — это ботфорты. Носите их с укороченными вариантами одежды, в том числе короткими пуховиками или шубами. Чтобы снизить градус сексуальности таких сапог, стилист посоветовала сочетать их с более закрытыми видами одежды. Образ получится дерзким, но при этом элегантным.

Сапоги на каблуке

Это универсальная обувь, которую можно носить практически с любой одеждой.

Если хотите выглядеть эффектно и грациозно, выбирайте обувь на каблуке или платформе, которая комфортно ощущается при ходьбе. Такая модель дополнит образы с платьями длины макси и миди, а также будет хорошо сочетаться с верхней одеждой: длинными вариантами пальто и пуховиков.

Сапоги на платформе

Еще один вариант, на который стоит обратить внимание, — сапоги на платформе. Чем дальше ваша стопа от земли, тем вам теплее, уверена Елена Жукова. Важное преимущество платформы — она делает человека визуально выше ростом.

«Самыми модными можно считать модели в эстетике 70-х годов. Обувь с квадратным мысом и широким каблуком отлично смотрится с юбками-солнце, брюками, джинсами клеш и одеждой в клетку», — отметила стилист.

Сапоги с квадратным мысом

Это универсальное решение для платьев и юбок. Их можно комбинировать с классическим пальто или утепленной паркой для создания повседневного стиля, рассказала «Ленте.ру» имиджмейкер, персональный стилист Наталия Булдакова.

Жокейские сапоги

Универсальная модель для повседневных образов и долгих прогулок. Сочетать их можно с леггинсами, плотными колготками, юбками, объемными свитерами, длинными пуховиками и пальто.

Если вы надеваете юбку или шорты, обязательно добавляйте длинные гольфы, которые будут выглядывать из-под сапог.

«Сапоги с широким голенищем уже не первый год в тренде, особенно модели на небольшом каблуке с острым мысом. Такая обувь отлично дополняет образы в стиле old money», — отметила Елена Жукова.

Ботинки и ботильоны

Челси

Самой популярной моделью ботинок можно считать челси. Это незаменимый вариант в осеннее-зимнем сезоне: такая обувь вписывается практически в любой стиль, рассказала Елена Жукова.

Челси можно смело сочетать с casual-образами, например, с джинсами и рубашкой, а можно вписывать и более смелые луки — с мини-юбками, объемными пиджаками и свитерами. Хорошим дополнением к такой обуви будут носки, собранные гармошкой на голени.

Ботинки на платформе

«Ботинки на платформе — отличное решение для зимы. Если вы обладательница объемного короткого пуховика, то платформа на обуви идеально уравновесит этот объем и сделает образ гармоничным», — отметила Елена Жукова.

Ботинки на массивной подошве

Это более дерзкая разновидность ботинок, с которыми можно создавать образы на контрасте. Например, надевать их с женственными облегающими платьями, джинсами и брюками. Или сочетать их с классическим пальто.

Обувь в байкерском стиле

Отдельно стоит отметить обувь в байкерской эстетике, так как брутальные сапоги с мягким квадратным или круглым мысом и невысоким блочным каблуком — один из главных трендов сезона.

Они дополняют комплекты с дубленками-авиаторами, широкими джинсами, брюками в спортивном стиле.

Чтобы создать ультрамодный образ, можно повязать на пояс клетчатую рубашку и небрежно заправить край джинсов в обувь.

Обувь с мягкими контурами

Сапоги и ботинки с мягкими контурами прекрасно будут смотреться с облегающими платьями и брюками-кюлотами. Такая обувь обычно изготавливается из гибких материалов, которые отлично подстраиваются под форму ноги, добавила Наталия Булдакова.

Походная обувь

Сочетание практичности спортивной обуви с минималистской и модной эстетикой, которой славятся люксовые бренды, успешно вывело горпкор в новую нишу — тихий outdoor.

Если у вас активный образ жизни, вам идеально подойдет обувь в стиле тихий outdoor. Это переосмысленная обувь для хайкинга и альпинизма: дизайнеры представили ее в более простом и лаконичном исполнении, но сохранили характерную шнуровку, рассказала Елена Жукова.

Такая обувь прекрасно вписывается в городской повседневный стиль: ботинки можно носить как со спортивными костюмами, так и с трикотажными, а также сочетать с привычными джинсами.

Угги и дутики

Эта зимняя обувь уже в течение многих сезонов не выходит из моды. Ее носят с повседневными образами, дополняя теплыми носками. С уггами и дутиками хорошо сочетаются леггинсы, джинсы, брюки с разрезами, спортивные брюки и вещи из трикотажа. Угги позволяют создать уютные теплые образы для морозной зимы, отметила Елена Жукова.

Цвета, принты и материалы

Цвета

«На вершине трендовых цветов сейчас находится глубокий бордовый. Благородный и аристократичный, он по праву завоевал любовь ценителей моды. Этот цвет легко комбинируется с другими модными оттенками этой осени — например, с серым, зеленым или черным», — уточнила стилист.

Также она посоветовала обратить внимание на темно-коричневый и шоколадный оттенки — достойную альтернативу черному цвету.

Принты

Если хочется обувь с принтом, посмотрите в сторону тренда на «леопард». Выбирать такой принт лучше приглушенных, бежево-серых оттенков, посоветовала Елена Жукова.

Материалы

Матовая и глянцевая кожа — это традиционные материалы обуви, представленной на модных подиумах. Однако самым трендовым материалом осенне-зимнего сезона 2024/2025 считается замша.

Отличным решением будет замшевая обувь в натуральных коричневых оттенках.

Уход за зимней обувью

Защита от реагентов

«Уход за зимней обувью зависит от материалов, из которых изготовлена обувь, и от условий эксплуатации. Например, натуральная кожа, как и натуральная замша, — более долговечная и во много раз более устойчивая к механическому воздействию, чем ее искусственные аналоги», — рассказала Наталия Булдакова.

Натуральная кожа лучше «дышит», дольше не теряет вид и легче поддается ремонту. Однако такая обувь больше подвержена негативному влиянию противогололедной соли и реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период, подчеркнула эксперт.

Она посоветовала обязательно обрабатывать обувь из любых натуральных материалов водоотталкивающими средствами перед выходом на улицу. Это необходимо, чтобы защитить сапоги или ботинки от соли, песка и реагентов.

После возвращения домой постарайтесь сразу очищать обувь от грязи и реагентов с помощью влажной салфетки или мягкой щетки.

Очищение обуви из гладкой кожи

Обувь из гладкой кожи лучше очищать с помощью низкощелочного мыла, например, седельного, которое можно приобрести в любом магазине обувной косметики или на маркетплейсах.

А вот мыло для рук, детское или хозяйственное для этого использовать не стоит, так как входящие в их состав компоненты могут оставлять следы на изделиях.

Очищение обуви с ворсом

Ворсовую обувь можно чистить раствором, который легко приготовить дома: для этого нужно добавить по две чайные ложки детского шампуня и спирта в 200 миллилитров воды. Но прежде чем чистить им обувь, обязательно протрите ее сухой салфеткой, чтобы удалить пыль и грязь.

Важно: если на обуви есть грязь, удаляйте ее только после того, как она подсохнет. Иначе можно размазать ее еще сильнее.

Очищение обуви из искусственной кожи

Обувь из искусственной кожи можно очищать любыми средствами: мыть простой водой или любым мылом, которое есть у вас дома. Никаких следов или разводов на таких изделиях не останется, так как экокожа ничего в себя не впитывает.

Сушка

Если обувь во время прогулки или мытья промокла, то лучше всего, чтобы она высохла естественным путем при комнатной температуре. При этом из ботинок или сапог лучше вытащить стельки и по возможности положить внутрь специальные формодержатели, чтобы форма обуви не деформировалась при сушке.

Для сушки обуви не используйте фены, электрические сушилки и батареи.

Увлажнение

Зимой кожаная обувь может сохнуть и трескаться из-за низких температур или сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Чтобы этого не допустить, на сапоги и ботинки нужно наносить специальные кремы или лосьоны для увлажнения и защиты. В состав таких средств должно входить норковое масло или пчелиный воск.