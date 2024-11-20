Кендалл Дженнер снялась без бюстгальтера для журнала

Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер поделилась новыми откровенными снимками со съемки для журнала Le Magazine Du Monde. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных черно-белых кадрах 29-летняя манекенщица запечатлена в классическом длинном плаще и костюме, состоящем из широких брюк и пиджака. Во время фотосессии знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и надела жакет на голое тело.

Поклонники оценили образ Дженнер в комментариях под постом, который набрал 583 тысячи лайков.

«Потрясающе!», «Выглядишь шикарно», «Превосходно», «Наша икона», «Королева Кендалл», — высказывались они.

В октябре фотограф Оливер Хэдли Пирч показал первые снимки, сделанные для упомянутого издания. Тогда Дженнер позировала в мини-юбке и кардигане, который она распахнула перед камерой и продемонстрировала прозрачный бюстгальтер.