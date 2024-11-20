Стала известна причина резкого преображения 38-летней Линдси Лохан

После родов Линдси Лохан восстановилась довольно быстро: она отрицала, что колола «Оземпик», и объясняла, что упорно тренировалась. Уже тогда стало ясно: от той зависимой звезды «Чумовой пятницы» не осталось и следа. А за последние месяцы знаменитость изменилась до неузнаваемости — довольно резко. Инсайдеры опровергают пластические операции, но специалисты уверены, что без вмешательств не обошлось. Как ни крути, у преображения звезды, как оказалось, есть сверхцель.

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Daily Mail пишет, что актриса готовится к сотрудничеству с популярным брендом. Источник шепнул, что модный дом Balenciaga обратил внимание на «новую» Линдси и жирно намекнул, что хотел бы с ней работать.

«У них отличные отношения, уже прошли переговоры о подписании бумаг», — поделился собеседник издания.

В арсенале Лохан, добавил он, есть пара секретных проектов с другими дизайнерами, и скоро публика увидит их.

К слову, еще более бурные обсуждения в Сети актриса вызвала после того, как вышла в свет с супругом.